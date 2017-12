/ Situado en Cayo Virginia (condado de Miami -Dade), el Miami Seaquarium es el acuario más grande de los Estados Unidos. El parque alberga cientos de tipos de peces, tortugas marinas, tiburones y reptiles, entre otros animales que participan en las exhibiciones diarias.Aunque algunas de las exhibiciones son típicas de todos los acuarios, sobre todo los espectáculos con delfines y leones de mar, hay otras que resultan sorprendentes.Flipper Dolphin Show es uno de los mejores espectáculos, ¿Quién no recuerda al entrañable delfín Flipper? En este espectáculo tendréis la oportunidad de ver a la estrella de televisión jugando con sus amigos, dando saltos y caminando sobre su cola. Hay que recordar que en este mismo escenario se grabaron casi 100 capítulos de la serie de TV.En el Miami Seaquarium no sólo se pueden ver animales, sino que continuamente hay espectáculos en los que se puede ver en acción a la mayoría de los animales marinos. Tal vez sea esa la razón por la que cada año lo visitan más de 600.000 personas.Si os gustan los animales y, sobre todo, si viajáis con niños, recomendamos pasar una mañana diferente en Miami Seaquarium. Aunque sus instalaciones parecen anticuadas, la puesta en escena es excelente.Localización4400 Rickenbacker Causeway. Miami Florida 33149.Horario de visitaTodos los días: de 9:30 a 18:00 horas (la taquilla cierra a las 16:30). La última serie de espectáculos comienza a las 14:30 horas.PrecioAdultos: 39,95$. Niños de 3 a 9 años: 29,95$. Mayores de 55 años: descuento de 2$. Parking: 8$. Impuestos del 7% no incluidos. Entrada gratuita con Go Miami Card.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi