Jessica Manco de Montiel, asesora inmobiliaria en Paz Económica Asesores, da a conocer 8 beneficios que deben tomar en cuenta a la hora de comprar una propiedad a través de una LLC.La experta en el área de ventas para el sur de la Florida , sin embargo establece un paréntesis legal al afirmar que estas disposiciones son complicadas y requieren de la pericia de un contador público o de un abogado de bienes para evaluar las potenciales implicaciones."En ningún momento la información que suministro debe tomarse como una asesoría. Esto es algo que debe estar muy claro".8 consejosProtege al propietario de posibles demandas relacionadas a la propiedad. Es decir en caso de demanda solo pueden ir en contra de esa propiedad y no contra sus otros bienes ó activos personales. Permite deducir los gastos generados por la propiedad. Permite a los dueños evitar la doble tributación tanto en ingreso generado por renta como en la revalorización de la propiedad. Por lo tanto, las ganancias generadas serán "pagadas" únicamente por la LLC a y no en la distribución de esas ganancias a los dueños. evitaran impuestos de sucesión, por lo tanto, al fallecer el propietario de la compañía la entidad legal nunca muere, reduciendo de esta forma la cantidad de impuesto de herencia. Si la LLC es conformada por un solo miembro (single-member LLC) podría deducir los intereses del préstamo hipotecario. LLCs, suelen pagar una tasa menor de registro y de mantenimiento que otro tipo de corporaciones. A diferencia de otro tipo de corporaciones, siendo un extranjero no residente puede formar una LLC. Gran flexibilidad en la distribución de las ganancias.