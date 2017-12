La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha admitido este miércoles las explosiones sónicas detectadas por buceadores profesionales en las costas de Fuerteventura y Lanzarote , el pasado 22 de octubre pero ha dicho que no han afectado a los cetáceos.Barreto ha hecho estas declaraciones durante un pleno en el Parlamento regional, tras una pregunta de l a diputada del grupo Nacionalista Canario Nereida Calero sobre las denuncias públicas con respecto "a la sucesión de sonidos submarinos muy similares a los producidos cuando hay sondeos en busca de recursos mineros" y sobre la información revelada en exclusiva por Canarias Ahora el pasado día 6. Durante su intervención, la diputada recordó que en Fuerteventura han convivido "con maniobras navales en las que se experimentaba con sónares que acababan provocando una verdadera matanza de cetáceos " y quiso saber si el Ejecutivo regional tiene constancia de que se haya producido algo similar.La consejera Barreto explicó que el Gobierno de Canarias ha hallado en noviembre de este año los cadáveres de tres cetáceos cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, cuya muerte se ha debido a causas naturales, según las necropsias practicadas por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o del Instituto Veterinario de Sanidad Animal.El Gobierno admite que este pasado fin de semana apareció un cetáceo muerto en Lanzarote, en la zona de Matagorda, pero, "no se han determinado las causas del fallecimiento"."Podemos decir que durante los tres años anteriores se han producido casos prácticamente idénticos con cifras similares. Por lo tanto no tenemos datos de que haya habido un incremento anormal de afección a los cetáceos (por las explosiones sónicas) y concluimos que no tiene nada que ver con los casos que se produjeron en 2002 y 2004 a través de la incidencia de los sónares submarinos ", ha afirmado Barreto.Sin embargo, la consejera de Sostenibilidad se mostró prudente antes de extraer conclusiones y anunció que esperará a tener los datos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan): "Unos dispositivos con sistemas de sensores y registros de sonidos submarinos se encuentra fondeado a 100 kilómetros de Gran Canaria y Tenerife y nos permitirá estudiar en profundidad si de verdad los sonidos que se han producido entran dentro de la normalidad o no. Lo cierto es que hasta ahora no se puede concluir que hayan causado daños a los cetáceos. Habrá que esperar a que Plocan eleve ese sistema para conocer los datos definitivos".Reclamar las competencias de las aguas canarias La diputada del grupo Nacionalista Canario ha llevado a la Cámara Autonómica las explosiones submarinas después de que el Ministerio d e Energía y el de Medio Ambiente , pues es el Estado quien tiene competencia en las aguas canarias, haya reconocido que no ha concedido permisos para realizar sondeos de este tipo en la zona, y no descartó que pudiera tratarse de campañas científicas." Hace a penas un año era una expedición supuestamente científica la que recorría nuestras aguas en principio para cartografíar los fondos marinos y luego nos encontramos con la publicación inglesa que explicaba en Londres que lo que estaban buscando en Canarias eran minerales de los denominados tierras raras para evaluar su posible extracción", remarcó Calero durante su intervención.Por ello, la parlamentaria ha reclamado "acceder a las competencias del mar canario" para evitar que "especuladores de todo tipo estén repartiéndose las aguas del archipiélago como si fuera un tablero del Monopoly sin que el pueblo isleño y sus autoridades puedan opinar ni tener acceso a la información real".

Con información de: