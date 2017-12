Familia Yammine The College Street Journal //

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de los registros actualizados de la Contabilidad Regional de España para el último ejercicio económico cerrado, el de 2016, acaba de confirmar que la Comunidad Autónoma de Canarias, tras superar el 75% del PIB per cápita de la UE en los tiempos del boom (por ejemplo, antes del estallido de la crisis, a partir de 2008 y con umbrales por encima del 80%), aún se mantiene sin recuperar aquel nivel y por lo tanto todavía se halla en el grupo de los territorios menos ricos de la Unión Europea formada por 28 estados miembros.Al terminar el ejercicio pasado, Canarias solo poseía un PIB per cápita que representaba el 68% del promedio comunitario. Si este se mide respecto a la media nacional, el de las islas se situó en el 82%, con 19.821 euros por habitante y año, por los 24.080 de España y los 29.148 de la UE. El porcentaje isleño del año pasado fue 1,5 puntos mejor que el publicado para 2015, entonces en el 66,5% del promedio de la UE-28, siempre según registros nominales.Tras el análisis de los valores del PIB nominal por habitante (sin descontar la inflación), Madrid fue la comunidad autónoma que presentó en 2016 el mayor importe, con 32.815 euros y el 36,3% superior a la media española, en 24.080. Le siguieron País Vasco y Navarra, con 31.784 y 30.006 euros, respectivamente. Estos valores fueron el 32% y el 24,6% superiores al promedio nacional.Junto a Madrid, País Vasco y Navarra, otras cuatro comunidades autónomas superaron la media nacional de PIB por habitante: Cataluña (28.825 euros), Aragón (26.097 euros), La Rioja (25.317 euros) y Baleares (25.063 euros).En el otro extremo, Extremadura presentó el menor PIB per cápita (16.558 euros), el 31,2% inferior a la media nacional, seguida de la ciudad autónoma de Melilla (17.589 euros) y Andalucía (17.790 euros), que fueron, respectivamente, el 27% y el 26,1% inferiores a la media de España. Canarias ocupó el quinto lugar por la cola en el caso de las regiones. Solo dejó por debajo a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.El año pasado, menos que la media nacional En relación con el alza del PIB regional en 2016, Canarias creció el 3%, por debajo de la media nacional, que ese mismo año lo hizo al 3,3%, según los datos de la Contabilidad Regional de España. En el conjunto de España, nueve comunidades autónomas crecieron en 2016 por encima del 3%, sobre todo islas Baleares, que mostró un avance del PIB del 3,8, seguida de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Galicia, y Castilla y León, todas ellas con un alza del 3,6%.Las siete primeras del ranking crecieron por encima de la media nacional, en el 3,3%. Estas fueron Baleares (+3,8%), Cataluña (+3,6%), Madrid (+3,6%), Galicia (+3,6%), Castilla y León (+3,6%), Comunidad Valenciana (+3,5%) y Castilla-La Mancha (+3,5%), mientras que las otras regiones que mejoraron por encima del 3% pero por debajo de la media nacional fueron Murcia (+3,2%) y Navarra (+3,1%). Las otras ocho comunidades, más Ceuta y Melilla, mostraron crecimientos del PIB inferiores al promedio español del 3,3%, entre ellas Canarias.El INE advierte que las variaciones en los datos respecto a los publicados el pasado mes de marzo se deben tanto a la actualización de los resultados de la Contabilidad Nacional de España como a la disponibilidad de una mayor cantidad de fuentes de información estadística.

