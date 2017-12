PRIMEROS PLATOS Y ENTRANTESCeviche de pescado, uno de los platos estrella de la gastronomía peruana. VIAJAR AHORAAlmogrote gomero (Islas Canarias/España)Seguir leyendo "Purmamarca: el pueblo argentino enamorado de los cerros Viajar Ahora Follow @@Viajar_Ahora 16/12/2014 - 22:26h Compartir en Facebook Compartir en Twitter Purmamarca a los pies del famoso Cerro de los Siete Colores, uno de los iconos del norte argentino. VIAJAR AHORAA primera hora de la mañana, el Cerro de los Siete Colores se muestra con todo su esplendor. A sus pies, el pequeño pueblo es una masa achaparrada de color adobe. Un manchón de tonos grises y pardos que contrasta con la paleta de colores que se desparrama por las montañas que rodean Purmamarca . En primer plano, las franjas rojizas, amarillas, verdes, ocres y blancas dominan la visión y los encuadres de las cámaras de fotos. Conviene llegar al lugar a primeras horas de la mañana; o, mucho mejor, haber pasado la noche en el lugar para ver este prodigio natural con las luces tempranas del día. Más allá del famoso cerro, una de las imágenes más características de la Argentina , en general, y la Quebrada de Humahuaca , en particular, el panorama amplia la gama de colores a verdes intensos, todo tipo de rojos y, si el día acompaña, un azul de cielos profundos y limpios. Sólo hay que abrir un poco el ángulo del encuadre para que cientos de matices se cuelen en la cámara creando fotos surreales. Éste es uno de esos lugares que no parecen de verdad.Escondido tras uno de los primeros recodos del Río Grande en la Quebrada de Humahuaca, el pequeño pueblo de Purmamarca no es más que un par de calles apretadas en la margen izquierda de un pequeño riachuelo. Lugar de arquitectura modesta donde reina el adobe, la paja y la cal. Para muchos, puerta de entrada de la mítica quebrada, uno de esos lugares míticos para el cuaderno del viajero donde naturaleza y cultura forman un todo único que mezcla sustrato indígena (incaico y de las culturas locales anteriores) y costumbres y modos hispánicos como en ningún otro lugar de la Argentina. Extraña circunstancia: el lugar del gigante americano dónde más pesa el pasado colonial español es donde más originarios (nombre con el que los argentinos identifican a los pueblos indígenas del país) hay.Seguir leyendo "CAMINO DE SANTIAGO (Etapa 6): Estella – Los Arcos 08/12/2014 - 18:33h Camino de Santiago a su salida de Iratxe, en Navarra. VIAJAR AHORAEtapa exigente. Aunque la distancia que separa las localidades de Estella y Los Arcos apenas distan 21,3 kilómetros, el trazado, con continuas subidas y bajadas, requiere de esfuerzo y, sobre todo, paciencia . En el caso de encontrar un día despejado y caluroso, el último tramo entre Villamayor de Monjardín y el final de la etapa se hace pesado y exige mucha hidratación. Recuerda recargar la cantimplora en la fuente del cruce con la carretera de Urbiola y dosifica el esfuerzo. La contrapartida es el paisaje espectacular e hitos de gran tradición jacobea como la famosa Fuente del Vino de Iratxe (junto al espectacular monasterio medieval del mismo nombre), el precioso pueblo de Villamayor (con una de las iglesias románicas más impresionantes del camino en tierras navarras) o la obligada visita a la casa de Pablito el de las varas, en Azqueta, donde podrás coger uno de los bordones de avellano que don Pablo hace para los peregrinos desde 1986.Los mejor preparados seguirán hasta la Torres del Río (unos nueve kilómetros más) para tener Logroño a tiro de piedra. Nosotros optamos por hacer noche el Los Arcos, ya que el tramo entre este pueblo y la capital riojana es una suave pendiente hacia abajo buscando el cauce del Río Ebro. Día, por lo tanto, para dosificar fuerzas. Otro de los atractivos de parar en Los Arcos es su espectacular Iglesia de Santa María, que tiene un interior digno de visitarse.Seguir leyendo "Liubliana: la más grata sorpresa de Los Balcanes 07/12/2014 - 19:01h Rio Liubliana, que divide en dos el casco histórico de la capital eslovena. TURISMO DE ESLOVENIADesde las torres del Castillo, Liubliana es una trama apretada de tejados rojos y callejuelas estrechas. De entre las casas sobresalen solo algunos campanarios de iglesia y la enorme mole de la Catedral coronada por una cúpula superlativa en comparación con el tamaño del edificio. Si obviamos las avenidas y calles de la ciudad nueva, el cielo apenas se da un respiro sobre el cauce del río, en las escasas plazas y en el propio castillo. El resto de la ciudad es una red intrincada de callejuelas en los que el sol apenas asoma por rendijas de un par de metros. La trama medieval sigue dominando el urbanismo de una ciudad típicamente centroeuropea. No por casualidad, a la capital de Eslovenia se la conoce como la Viena de Los Balcanes . Un apelativo que le viene al pelo: edificios barrocos, alguna que otra aguja gótica, restos medievales, alguna que otra piedra de noble familia romana, pinceladas de art nouveau … Todas esas cosas que se repiten en las ciudades del antiguo Imperio Austrohúngaro y que dan fe de lo añejo del lugar. En la capital eslovena se da la circunstancia añadida de estar todo muy cerca. Casi al alcance de paseos de una hora.Iniciábamos nuestro relato en el Castillo (Dirección: Grajska planota, 1; Tel: (+386) 1306 4293; Ver Horario ; E-mail: [email protected] ). Las piedras más antiguas de esta fortaleza medieval datan de los tiempos de Emona ; los romanos que llegaron al lugar en torno al 50 antes de Cristo aprovecharon un antiguo asentamiento situado en lo alto de una colina para construir el campamento que daría pie a la futura ciudad. Sobre los cimientos romanos se fueron construyendo los sucesivos castillos y las sucesivas Liublianas. Y nada mejor que empezar por aquí para comprender la ciudad en todas sus dimensiones. Un pequeño museo de historia y las vistas sobre la capital y los cercanos Alpes Julianos ( ver guía de los Alpes Julianos ) son excusas más que suficientes para iniciar aquí la exploración a fondo de la urbe.La torre del Castillo de Liubliana sobresale de entre los árboles. TURISMO DE ESLOVENIASeguir leyendo "Lanzarote subterránea; de cuando el hombre y la naturaleza van de la mano 05/12/2014 - 23:44h Laguna de los cangrejos ciegos, en los Jameos del Agua (Lanzarote). VIAJAR AHORAUn tubo volcánico es algo así como una evocación a la ausencia. No, en Viajar Ahora no nos hemos vuelto locos. Empezamos de esta manera porque es justo eso. Imagínense una corriente de rocas incandescente que baja desde el cráter de un volcán a velocidades increíbles. Si la cosa se prolonga en el tiempo, llegará un momento en el que la superficie se haya solidificado mientras que, por abajo, el río de lava sigue fluyendo. Al cesar la emisión de magma, ese río subterráneo se retira dejando, tras de sí, un túnel impresionante. Algo así pasó hace unos 21.000 años en el norte de Lanzarote. En la parte norte de la isla para ser más exactos.El Volcán de La Corona conformó un paisaje dominado por las formas atormentadas típicas de las erupciones de este tipo. En la superficie, el volcán dejó un paraje de tintes surrealistas dominado por las lavas, los peñascos irregulares y los campos de cenizas. Un lienzo de amarillos, ocres, rojos y negros que recién empieza a abrirse a la vida. Porque es este un volcán nuevo. Los líquenes y algunas plantas poco exigentes son la avanzadilla de un ecosistema que apenas ha empezado a construir los cimientos. Es lo que en el dialecto del lugar se denomina como Malpaís , esto es, un lugar poco apto para la agricultura.Galería iluminada de La Cueva de los Verdes, en Lanzarote. VIAJAR AHORASeguir leyendo "GUÍA ÚTIL DE LA ISLA DE PASCUA 04/12/2014 - 03:00h Ahu ceremonial de Tongariki, una de las imágenes paradigmáticas de la Isla de Pascua. EFEEl lugar más aislado de la tierra. Un lugar mágico y enigmático enclavado en mitad del Océano Pacífico que guarda los restos de una de las civilizaciones más misteriosas y atrayentes. Gentes que dejaron un legado cuya imagen más representativa es el moai. Estas enormes estatuas de piedra son un símbolo reconocible en todo el mundo y verdadera tarjeta de presentación de un territorio que esconde un legado fascinante. Este impresionante patrimonio han convertido a todo el territorio insular en Parque Nacional. Ojo, para ingresar en la isla hay que pagar una entrada de 30.000 pesos chilenos (unos 40 euros).Hay dos formas de llegar hasta la isla . Cada día hay una conexión aérea con el Aeropuerto de Santiago de Chile con la aerolínea LAN . Cada semana, esta misma compañía comunica Pascua con Tahití, en la Polinesia francesa. La otra opción es el barco que sale, dos veces por año, desde Valparaíso y que tarda siete días. Los viajes se organizan en los meses de mayo y septiembre y el precio es bastante más barato que el pasaje aéreo aunque hay que volver con el barco, lo que limita la estancia a un par de días, o presentar un billete de vuelta de avión cerrado. Hay que solicitar permiso previo a la Armada de Chile por vía postal (Dirección: Plaza Sotomayor, 592 Correo Naval número 3; Valparaíso, Chile) o solicitar información a los teléfonos (+32) 250 6354 ó (+32) 250 6884.LA GUÍA COMPLETA DE LA ISLA DE PASCUA DE VIAJAR AHORASeguir leyendo "Hipopótamos y extraterrestres en el corazón del desierto del Sahara 01/12/2014 - 20:24h Pinturas de los llamados 'Cabezas redondas', que han dado pie a la interpretación 'extraterrestre' de Tassili. PN TASSILIDjanet es un paréntesis . Ya desde las alturas, cuando el avión se aproxima, al escueto aeropuerto de Tiska, se puede ver el manchón verde que contrasta, de manera brutal, con un paisaje dominados por los negros, amarillos y ocres. La palabra oasis adquiere aquí su expresión más genuina. Enclaustrada en una grieta pedregosa, la pequeña ciudad se asienta en una de las escasas puertas de salida del agua que, en esta parte del mundo, es muy esquiva. En determinados lugares del inmenso Sahara, el líquido se acerca más de lo habitual a la superficie y es justo ahí donde los hombres se hicieron más sedentarios. Como otras ciudades del sur argelino, Djanet fue un punto clave de las rutas caravaneras que buscaban los verdores del África subsahariana. Hasta acá llegaban los camellos cargados de marfil, maderas preciosas, oro o especias. También por estas rutas controladas por los enigmáticos Tuaregs, llegaban miles de esclavos raptados en las tierras del sur.Hoy, la pequeña Djanet es la puerta de entrada para explorar los secretos de Tassili N?Ajjer y la región de los hombres azules, como se conoce en el desierto a los Tuaregs por sus túnicas de color azul, que, en su mayoría, han dejado su vida nómada. La industria petrolera y el turismo son sus principales actividades. Sin duda alguna, son los mejores guías de la zona combinando, a la perfección, conocimiento del terreno y de las tradiciones ancestrales del lugar. Por eso, la mejor manera de conocer este lugar único es a través de viajes organizados por empresas turísticas especializadas. Estos viajes, que recorren el lugar en caravanas 4x4 y acampan en pleno desierto, no sólo son la forma más segura para acercarse al objetivo ( Viajar Ahora desaconseja hacer el viaje por cuenta propia). También es una magnífica oportunidad para escuchar las viejas historias del desierto; una noche bajo las miles de estrellas de un cielo limpio es una de las mejores experiencias que hemos tenido la suerte de vivir.Formaciones rocosas en la meseta de Tassili n'Ajjer, en el sur de Argelia. PN TASSILISeguir leyendo "¿Qué necesitas saber para preparar tu viaje al Kilimanjaro? 25/11/2014 - 00:20h El Monte Kilimanjaro desde la sabana.El ascenso al Kilimanjaro es una de las aventuras más auténticas que aún pueden vivirse en suelo africano. La cumbre más alta del continente (con 5.895 metros de altitud sobre el nivel del mar) es uno de las rutas de alta montaña más duras del mundo aunque la ausencia de dificultades técnicas, más allá de las impuestas por la altitud y la dureza de las pendientes, la convierten en la más accesible de las grandes cimas del planeta. Cada año, miles de viajeros y viajeras planean su viaje hasta la montaña de las nieves perpetuas. Aquí tienes todo lo que necesitas para planificar el viaje y empezar a poner fecha al sueño de ascender al techo de África.¿Cuál es la mejor época para ir?La posición geográfica del Kilimanjaro en zona ecuatorial provoca, en las zonas bajas, pocas variaciones de temperatura a lo largo del año y la existencia de temporada seca y temporada húmeda. Hay dos temporadas de lluvias al año . La primera empieza a mediados del mes de marzo y se prolonga hasta las primeras semanas del mes de junio con picos de pluviosidad importante en abril y mayo. Hay una segunda época húmeda entre los meses de noviembre y principios de diciembre pero los niveles de precipitaciones son mucho menores que en los meses anteriores. Esta división en dos de la época de lluvias también tiene su correspondencia con los meses secos . La primera temporada seca se extiende entre la segunda quincena de diciembre y los comienzos de marzo , mientras que la segunda abarca el periodo comprendido entre julio y octubre . Eso sí, estos son los meses más fríos. Otro aspecto a tener en cuenta es la afluencia de escaladores. Las mayores avalanchas se producen en torno a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo donde, a veces, se producen verdaderas aglomeraciones.Seguir leyendo "GUÍA ÚTIL DE ESTAMBUL: Todo lo que necesitas para descubrir esta ciudad mágica entre Oriente y Occidente - Estambul 23/11/2014 - 14:03h Vista de Estambul desde el Café de Pierre Loti, en las colinas de Eyüp. VIAJAR AHORATodo el exotismo de oriente sin salir de Europa. Estambul es uno de los destinos viajeros más impresionantes del mundo . Por su historia, por su cultura, por la intensidad que ofrece. La megápolis que se extiende a ambos lados del Estrecho del Bósforo tiene mucho que dar y es una de las ciudades que nunca defraudan. Más allá de sus monumentos, que abarcan joyas de la época bizantina como Santa Sofía y algunas de las mezquitas islámicas más grandiosas del mundo , por sus calles se palpa la mezcla de culturas que, a lo largo de los siglos, ha forjado su identidad y fisionomía.Viajar Ahora recorrió durante más de tres semanas la ciudad tratando de descubrir sus secretos. Y aquí tienes el fruto de este trabajo. Una guía exhaustiva y completa con todo lo que no puedes perderte de la 'sublime puerta', tal como se la conoció durante siglos por su posición estratégica como acceso a las riquezas asiáticas. Te dejamos horarios , teléfonos , direcciones y, tras el listado de barrios y zonas , algunas sugerencias para que planifiques tu visita y, sobre todo, disfrutes de una de las ciudades más bonitas del mundo ( también te puede interesar nuestra guía útil de Marrakech ). Y no compres ninguna guía … Aquí la tienes, y gratis.Pescadores en el Puente de Gálata, uno de los lugares emblema de la ciudad de Estambul. VIAJAR AHORASeguir leyendo "Tenerife sigue acaparando los galardones gastronómicos de la Guía Michelín - Las Palmas de Gran Canaria 21/11/2014 - 20:01h Imagen promocional de la Guía Michelín.Tenerife sumó a su oferta gastronómica una nueva Estrella Michelín y se confirma, según la prestigiosa guía culinaria, como el epicentro indiscutible de la alta cocina en el Archipiélago canario. El restaurante japonés Kazan , ubicado en Santa Cruz de Tenerife, logró entrar en la selecta lista de los grandes establecimientos de España gracias a su "cocina de mercado" y fue una de las sorpresas de la edición de la "Guía Michelin España & Portugal 2015″, que se presentó en la localidad malagueña de Marbella. Kazán se une a la, hasta ahora, pareja de restaurantes canarios que están entre los mejores de España. Los tres están en Tenerife y, por primera vez, uno de los galardonados está en la capital insular.M.B. , en la localidad sureña de Guía de Isora, sigue en la cabeza de la clasificación con sus dos Estrellas Michelín. El buen hacer del chef vasco Martín Berasategui, una de las referencias gastronómicas del panorama español, ha logrado mantener la doble estrella concedida en 2014 y se confirma como el buque insignia de la alta gastronomía del Archipiélago según la prestigiosa guía francesa. La pequeña lista se cierra con la sucursal tinerfeña del afamado restaurante japonés Kabuki (también en Guía de Isora), que cuenta con la dirección del chef Ricardo Sanz y ha conservado su Estrella Michelín en la nueva edición de la guía. Estos son los Restaurantes canarios con Estrellas Michelín 2015

