En estas fechas entrañables suelen exaltarse los sentimientos humanitarios hacia quienes percibimos en umbrales de exclusión extrema por mor de conceptos inadmisibles a estas alturas de evolución del ser humano.La pobreza, el hambre, la marginación y la miseria se han incrustado en nuestra sociedad como aditamentos inevitables que, si bien siempre han existido como lacra añadida a la estructura urbana, hoy no tiene sentido que siga manifestándose con tanta crudeza esta expresión de fracaso social.La utópica solución depositada en manos de las autoridades políticas, evidencia la incapacidad institucional de resolver cuestiones tan alejadas de las prioridades oficiales. Aunque las buenas intenciones se pregonen de boquilla, la realidad incuestionable es el progresivo empeoramiento de una situación humanitaria alejada de la aparente mejoría socio-económica en la supuesta salida generalizada de la crisis.Seguir leyendo "De la transición al 155 Rafael González Morera 24/12/2017 - 15:05h Compartir en Facebook Compartir en Twitter No sé exactamente cuando me di cuenta que El País se había convertido en un periódico de derechas, ni cuando el PSOE se transformó en una entelequia, entre lo real y lo irreal. De repente he visto como políticos a los cuales admiraba, Felipe González, Alfonso Guerra, Jerónimo Saavedra, José Carlos Mauricio, se habían vuelto pancistas, que ya saben mis sufridos lectores que es una actitud acomodaticia, poco arriesgada, para provecho de quienes practican el pancismo, qué hay de lo mío y tal, y nuevos conversos del interés particular que el general. En cuanto a El País , que fue mi referencia periodística a nivel nacional desde que se fundó, y además fui corresponsal durante cuatro años , mi decepción fue paulatina, a fuego lento, hasta que en 2014 Antonio Caño se hizo cargo de la dirección del periódico que tantas ilusiones despertó a finales de los años 70. Fue corresponsal de El País en Washington, y sostuvo siempre un respaldo incondicional al expresidente Bush durante la guerra de Irak, y ha apoyado siempre la política de Israel contra el pueblo palestino, y para rizar el rizo está muy cerca de las posiciones del Partido Popular en España, y ahora se ha vuelto simpatizante pragmático de Ciudadanos. Su alineamiento con las tesis más conversadoras de la política exterior de Estados Unidos, y el incondicional respaldo a George W Bush en la guerra de Irak, provocó una gran oposición en un sector de la redacción de El País , estableciendo con el presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, un férreo control de la información y de la sección de opinión del periódico.Sus ataques a Pedro Sánchez, amenazándole con el infierno si se acercaba y promovía un entendimiento con Unidos Podemos, han revelado sus posiciones más retrógradas, defensor a ultranza del sistema de la monarquía franquista/borbónica. Ahora mismo en la situación interna del diario global hay mucho miedo a que continúe la caza de brujas que desde 2014 practica Antonio Caño con el aplauso de Juan Luis Cebrián y que tenga como víctimas a los sectores más progresistas del periódico. En la redacción aún se recuerda una intervención de Caño en 2012, cuando todavía era corresponsal en Washington, defendiendo las tesis de la empresa que incluía el despido de un tercio de los periodistas. Su llegada a la dirección en 2014 significó la culminación de la derechización política y económica de El País . Entre otras perlas ideológicas, Caño ha definido el movimiento de indignados de Estados Unidos como hippy , siguiendo las consignas de la televisión de extrema derecha norteamericana, la Fox , y lo mismo ocurre con sus desaforadas críticas al movimiento Okupa Wall Street , y actualmente un 62 por ciento de la población de EEUU simpatiza con esta iniciativa popular. La deriva de El País hacia la derecha ha sido de tal magnitud que un exministro socialista, Jordi Sevilla, anunció en su cuenta de twitter que dejaba de leer y además de comprar el periódico, cosa a la que no he llegado, porque sigo leyéndolo en internet aunque no lo compro desde 2014.De la transición al 155 hemos vivido cosas positivas y otras no tanto, o cuando menos, discutiblemente democráticas. De la dictadura se pasó a la monarquía franquista/borbónica con la utilización por parte de los gobiernos de Felipe González de la policía franquista, la tenebrosa Brigada Político/Social, que se bautizó como Brigada de Información, con policías franquistas en sus filas como Roberto Conesa, José Amedo, Antonio González Pacheco, alias Willy El Niño , y a nivel de Canarias Heliodoro Rodríguez, que estuvo primero destinado en Arucas y luego en La Palma, y la misma utilización hizo el PSOE de los jueces que estuvieron en el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, que luego pasaron casi en su totalidad a la Audiencia Nacional. La policía secreta, el Ejército, la Justicia, la Iglesia Católica, las finanzas, todos sufrieron una metamorfosis hacia la pseudodemocracia falsaria y eso sí, muy pragmática. Del régimen del Caudillo por la gracia de Dios se pasó a la etapa de la UCD de Adolfo Suárez, que había sido Secretario General del Movimiento fascista, y luego a un Felipe González que fue aupado a la secretaría general del PSOE por los servicios secretos alemanes y por la CIA norteamericana con el beneplácito del almirante Carrero Blanco. El franquismo fue en realidad un movimiento muy amplio en el que convivieron diferentes familias, desde las falangistas hasta el Opus Dei, y muchas de ellas le sobrevivieron con el PSOE de Felipe González. Dejando atrás todo el proceso negativo del PSOE desde la gestación del felipismo, y que ya hemos tocado en otros artículos, ahora si cabe analizar el acontecer de los últimos tiempos, con la vieja guardia liderada por Felipe González, y la nueva guardia encabezada por Susana Díaz, que se dedica a ponerle palos en las ruedas a Pedro Sánchez de forma permanente, incluido el intento de asesinato político de Susana Díaz, y la posterior resurrección de Sánchez. Los débiles resultados en Catalunya, en donde sólo subió un diputado el PSC/PSOE pese a los esfuerzos de Miquel Iceta, confirman la crisis de la izquierda que se extendió a Catalunya en Comú/Podem, que perdió nada menos que tres diputados en relación a la convocatoria del 2015, comicios que se presentó como Catalunya si que es Pot. Lo que sí parece claro es que la izquierda en Catalunya es mayoritariamente independentista, representada por Esquerra Republicana de Catalunya, en detrimento de las dos fuerzas de izquierda con implantación estatal, PSC/PSOE y los comunes y podemitas.Seguir leyendo "Luchar contra las noticias falsas Salvador García Llanos 23/12/2017 - 19:32h Compartir en Facebook Compartir en Twitter La red social Facebook publicaba hace unas fechas una suerte de decálogo con consejos para identificar noticias falsas. No es un asunto que solo incumbe a los periodistas y profesionales de la comunicación: interesa también a los usuarios de redes que van en aumento y a menudo se ven sorprendidos en su buena fe, dando por cierta una información cuando no es así o con la publicación adrede de otra a sabiendas de que se quiere sembrar la confusión o, simplemente, causar daño. O sea, desinformar.El objetivo es claro: frenar la difusión de noticias falsas, tarea que puede desbordar a los responsables de la propia red, de ahí que traten de involucrar a la membresía y a los usuarios, de modo que, entre todos, se acabe con la que ya, en algunos sectores, se considera una auténtica lacra en la sociedad de nuestros días.Veamos las diez recomendaciones del catálogo:Seguir leyendo "Un crecimiento disparatado Román Rodríguez Follow @@RomanRodWeb 23/12/2017 - 11:45h Compartir en Facebook Compartir en Twitter El modelo de crecimiento que impulsan los actuales gobernantes de Canarias resulta, en mi opinión, absolutamente disparatado. No está pensado en clave autocentrada, de manera que tenga presente y futuro, no dilapide irracionalmente recursos, entre ellos el territorio, respete el medio ambiente y garantice el bienestar de la población. Con un alto desempleo y los mayores niveles de pobreza y exclusión del Estado español se puede hablar de muchas cosas, pero no de éxito del vigente estatus.Un modelo que renuncia a la diversificación económica –que queda reducida, en las cuentas públicas y en el conjunto de políticas del Gobierno canario, al discurso, no a su implementación práctica- y que se basa, fundamentalmente, en el crecimiento cuantitativo del sector turístico en busca de nuevos records. Aunque estos distorsionen la movilidad, incrementen los vertidos, distorsionen el debilitado mercado de la vivienda y afecten a nuestros servicios públicos.Y no resuelvan el problema del empleo o, mejor, de la falta de éste y de su baja cualificación y remuneración. Cuando el Gobierno central señala que Canarias será la más beneficiada del aumento del salario mínimo interprofesional está afirmando que tenemos los peores salarios del conjunto del Estado. Lo que conlleva, para decenas de miles de personas, dificultades para llevar una vida digna hoy y, también, se proyecta hacia el futuro en bajas prestaciones por desempleo y paupérrimas pensiones de jubilación. Además, paradójicamente, con nuestras altas tasas de desempleo seguimos importando mano de obra.Seguir leyendo "Pobres y cojonudos Cristóbal D. Peñate Follow @@NinoPenate 20/12/2017 - 13:52h Compartir en Facebook Compartir en Twitter Los canarios debemos ser cojonudos. Somos pobres (pero honrados, aunque no todos), tenemos poco dinero y mala calidad de vida, pero nos declaramos satisfechos cuando nos encuestan. Al menos eso dice el informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.Somos los últimos pelagatos en el ranquin de bienestar, según datos objetivos, pero sin embargo sonreímos a la vida y a los otros españoles que nos superan en todo en esta materia, menos en sol y playas. Por eso no sé si somos realmente cojonudos, unos pringados o unos toletes más ingenuos que la mascota de Rajoy.Es verdad el tópico ese de toda la vida de que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Sí, pero no es menos cierto que cuanto más tienes más posibilidades albergas de ser más feliz o al menos de estar más satisfecho. No conozco a nadie que haga ascos del dinero de la bonoloto o se entristezca por ganar la lotería. Aunque tanto la felicidad como la riqueza son relativas.Seguir leyendo "Urbanismo feminista, ciudades amables María José Roca Follow @@mariajroca 20/12/2017 - 11:45h Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Situacionismo, movimiento de vanguardia fundado por Guy Debord en 1957 y formado por artistas e intelectuales, tenía entre sus principales objetivos acabar con la sociedad de clases y combatir la llamada dominación capitalista. Sus obras y propuestas centraban su interés en las interrelaciones entre cultura y política, pero además reivindicaba el espacio público como lugar de creación cultural y acción política.Hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos con la misma necesidad de defender el espacio público como lugar de socialización, de ocio, de creación cultural y de redes, siendo en muchas ocasiones estas acciones de resistencia política el último reducto que nos queda. Resistencia entendida como lo hacía Tolstoi, quien se anticipó en su tiempo al proponer fórmulas vinculadas al decrecimiento y la economía sostenible como modelo de resistencia no violenta, abogando por el retorno a la naturaleza, la simplicidad, la salud, la libertad y la dignidad moral, y poniendo el énfasis en la acción consciente y transformadora de la realidad.Frente al abandono de lo público, vemos que en ocasiones surge una ciudadanía que se activa y genera acciones para re-habitar ese espacio abandonado, para dotarlo de sentido, "ponerlo bonito", hacerlo agradable para descansar en él; para disfrutarlo con amigos y amigas, con un libro, una pintura, o contemplando el juego de nuestros niños y niñas… Las posibilidades pueden ser infinitas.Seguir leyendo "Clavijo, corredor en grúa Rafael González Morera 20/12/2017 - 11:23h Compartir en Facebook Compartir en Twitter Regreso de un viaje por las Españas y me encuentro una vez más que en el frente no hay novedades. Estaba algo preocupado en no llegar para la comida familiar de Navidad, y por fin cuando llego a casa el primer problema con el que me enfrento es que hay que poner la lavadora y secadora en marcha, y cómo hice un cursillo hace algunos años para echar una mano en el asunto/trasunto de la ropa sucia, pongo manos a la obra y estoy casi todo un día lava que te lava, y seca que te seca.Cuando por fin me encaro con la realidad política y deportiva, que con la gastronomía y la cocina son mis especialidades, veo que Fernando Clavijo sigue lavando su ropa sucia incluso con la ayuda de Ángel Víctor Torres, que de un buen alcalde de Arucas se ha convertido en un pésimo Vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y un peor secretario general del PSC/PSOE. Clavijo se ha convertido ahora en un corredor de grúa, y me acuerdo de Íñigo Errejón cuando dijo aquello de "estamos corriendo y abrochándonos los zapatos al mismo tiempo", refiriéndose al poco tiempo del nacimiento de Podemos. Ahora me asombra que Clavijo pueda correr en una grúa, y que además siga buscando su auto de gran corredor que se le perdió por el Monte de Las Mercedes, por Bajamar, o por la calle de La Carrera de Aguere, vaya usted a saber donde está ahora mismo el dichoso auto, a lo mejor lo sabe su amigo Evaristo González, que tiene tanta habilidad jurídica que se inventó incluso que un pan podía servir para comer ocho en vez de cuatro.No me sorprende nada que la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, defienda a su jefe, Fernando Clavijo, afirmando que el caso Grúas no es nada más que un intento de determinadas formaciones políticas de empañar la imagen del presidente del Gobierno de Canarias, y que su jefe y gran amigo Clavijo sólo se dedica a practicar el buenismo, y que jamás ha tenido una actuación irregular en el caso Grúas, y sigue corriendo el presidente montado en una grúa con una habilidad pasmosa. Manifestó además González Taño que pese a los intentos de poner una moción de censura al alcalde de Aguere, José Alberto Díaz Dominguez por parte de mamá, en realidad el pacto entre Coalición Canaria y una cuarta parte del PSC/PSOE lagunero, está funcionando a la perfección. Y digo yo que mientras Mónica Natalia Martín Suárez, concejala del PSOE y primera teniente de alcalde, siga en el machito y cobrando su amplio sueldo, y además Ángel Víctor Torres no le ordene apoyar la moción de censura, me da a mí que Rubens Ascanio y Santiago Pérez van a tener que armarse de paciencia. La última novedad lagunera me la encuentro en el cinismo de Torres que ahora dice que tienen que ser los miembros del PSOE de Aguere los que decidan si hay que poner una moción de censura, y no ha especificado si se refería a todos los militantes o sólo a los concejales, y claro, de ser estos últimos los que decidan ya me dirán si Martín Suárez y su compañera, María José Castañeda Cruz, a los que se ha unido el machista Zebenzuí González de León, van a apoyar una moción de censura, y dos piedras del Monte de Las Mercedes, que para eso se cargaron a pedradas políticas a Javier Abreu y a Yeray Rodríguez, que estaban a favor de la moción de censura.Seguir leyendo "Pobreza en Canarias (IV): el derecho a la alimentación, entre el negocio y la caridad Eloy Cuadra Pedrini 19/12/2017 - 14:10h Compartir en Facebook Compartir en Twitter Inicio aquí la cuarta entrega de esta serie sobre la pobreza en Canarias, y lo hago abordando con algo más de detalle uno de los tres pilares básicos de la dignidad humana, a saber, el derecho a una alimentación mínimamente nutritiva y digna. Un pilar o derecho básico que se retroalimenta con los otros dos pilares -la vivienda y unos ingresos mínimos- y que en Canarias se ve claramente mermado por la falta de esos otros imprescindibles dos pilares. Y quiero empezar por este asunto de los alimentos, para salir también al paso de cierta polémica que en estos días sacude a la opinión pública, a la sazón de unos audios de voz en los que una madre en situación precaria denuncia los injustificables retrasos en las citas con su Unidad de Trabajo Social además de algunas deficiencias en el reparto de alimentos en una ONG. Vayan por delante mis disculpas si alguna ONG se ha sentido agraviada por los mencionados audios o por cualquier otra denuncia anterior, no va esta guerra contra ninguna asociación benéfica, dado que la mayoría hacen lo que pueden con muy pocos medios, va contra las Administraciones Públicas y la clase política que pretende derivar el derecho a la alimentación casi en exclusiva a un sector que no puede más que ser complementario, y tapar así su propia falta de voluntad política para presentar soluciones reales a la cuestión de la pobreza. Insisto, ninguna denuncia presente o pasada va contra ninguna ONG, aunque resulten aludidas, simplemente hacemos de fiscalizador ciudadano de una actividad que debe ser mejorada y en muchas ocasiones es mejorada tras nuestras denuncias, luego, deben vernos como algo bueno, en cualquier caso, pues estamos en el mismo lado, en el de los que sufren.Hecha esta salvedad volvemos a lo que apuntaba antes, la merma de un derecho fundamental como es la alimentación, afectado seriamente por la ausencia de los otros dos pilares básicos de la dignidad humana, vivienda e ingresos mínimos. Así es y así están las cosas en Canarias, con ese duro 44% arope-pobreza, cuando tantas y tantas familias no tienen ni casa segura, ni ingresos suficientes, ni alimentos dignos, lo que primero se resiente y a lo que le restan el poco dinero que puedan tener es a los alimentos. Es así de sencillo: una madre precaria se quedará antes sin comer ella y le dará macarrones con tomate a sus hijos día sí y día también, antes que verse en la calle o con la luz y el agua cortadas. ¿Entienden a donde les quiero llevar? Ahora ya estamos puestos en situación. Mucha gente en Canarias se está quedando sin comer o está comiendo poco y mal para poder tener un techo o un enchufe donde conectar la nevera. La pregunta que nos toca ahora es saber qué hacen nuestras Administraciones en Canarias para garantizar el acceso a una alimentación digna y de calidad en el marco general de la política canaria.Para empezar, los sueldos más bajos, los pobres más pobres, y la cesta de la compra más cara. ¿Por qué? Quizá porque no hay en Canarias una política agrícola y de abastecimiento que valga la pena. Y es que según la FAO para que una región o país estén dentro de unos mínimos de seguridad alimentaria razonables deben poder producir en torno al 50 o 60 por ciento de los productos básicos de primera necesidad que consumen. En Canarias no llega ni a un tercio la superficie agrícola que se cultiva del total que podría cultivarse, y estamos importando del orden del 90% de los alimentos que consumimos. Sobra decir el riesgo tan alto que estamos corriendo, y lo que podría pasar con un conflicto bélico cercano o con el encarecimiento de los transportes y los combustibles. ¿Por qué asumimos este riesgo tan grande teniendo como tenemos tanta riqueza biológica y agrícola y un clima tan benigno? Siguiente pregunta, a la que dará respuesta nuestro régimen económico y fiscal y su viciado desarrollo.Seguir leyendo "El valor del paisaje Antonio Morales Follow @@amoralesmendez - Las Palmas de Gran Canaria 18/12/2017 - 17:37h Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Consejo de Europa, con el Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000, marcó un antes y un después en la concepción del Paisaje. Con los acuerdos adoptados por los estados miembros del Consejo se "define" una nueva interpretación de sus valores y de sus repercusiones en la calidad de vida de las personas que lo habitan. Es importante resaltar que este acuerdo internacional supuso un impulso al reconocimiento de su valor y su nexo con el bienestar de los habitantes y la consolidación de su identidad y, además, reconocía su carácter dinámico, y por ello, la necesidad de establecer políticas específicas destinadas a su protección, ordenación y gestión.La Convención del Benelux de 1982 sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje ya establecía que "puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la comunidad respecto a su medio natural y de la forma que actúa sobre el mismo". El Convenio de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Intangible lo define como el conjunto de "usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en determinadas ocasiones los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio".El Cabildo de Gran Canaria ha redactado un conjunto de instrumentos de ordenación territorial en los que la protección, gestión y ordenación de los Paisajes han sido premisa irrenunciable de partida, e incluso, el centro de su formulación, como es el caso del Plan Territorial Especial PTE -5.Seguir leyendo "Ignorancia supina o dejadez política de conveniencia Teo Mesa 18/12/2017 - 11:34h Compartir en Facebook Compartir en Twitter Leí en días pasados una crónica en este medio digital Canarias Ahora, cuyo contenido era de la mayor extravagancia y sonrojo, para los que aún tenemos conciencia, respeto y protección con el medio ambiente. La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias aseguró que el cambio climático es una pantomima. Esa es justamente, la mendaz conjetura de los que se aprovechan grosera e irracionalmente de las quemas de los combustibles fósiles. Esta, según la consejera, es una farsa que han creado los grupos ecologistas mundiales: WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ben Magec, los ecologistas en general; o la misma ONU, con su plantel de científicos del IPCC, que informan al ente mundial sobre los cambios del clima que se producen en el planeta por esos efectos contaminantes.Todos estos organismos oficiales o autónomos, se alarman por el deterioro global medioambiental y luchan intelectualmente, y con todos los medios, por la defensa del medio ambiente, la sostenibilidad y la ecología. Lo hacen, según la consejera, por el puro romanticismo de unos perturbados, organismos anómalos y personas privadas, que solo buscan protagonismo social. O la propia ONU, que no tiene más labores y atenciones de urgencias mundiales que le ocupen y preocupen.Ni tampoco tiene conocimientos la irreflexiva consejera de los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático (a la que acudieron 198 naciones del mundo), y acordaron que debe entrar en vigor en 2020, con la reducción de emisiones de gases de efectos invernaderos a la atmósfera. Aunque haya huido el magnate de la impudicia de la Casa Blanca. Tampoco tiene información la consejera –y todo el Ejecutivo canario–, de la reciente Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23) celebrada el pasado mes de noviembre en Bonn. Precisamente, a esta reunión de jefes de Estado de todo el mundo acudió una representación del Cabildo de Gran Canaria, en la que expuso un proyecto de afinidad de los archipiélagos del mundo contra el calentamiento de la Tierra.Seguir leyendo "Anterior 1 2 3 4 … 95 96 97 98 99 | Siguiente sobre este blog Seguir en Twitter Ver perfil en Facebook Espacio de opinión de Canarias Ahorabuscador Enviar comentario Texto a buscarBuscar

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The News //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi