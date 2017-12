/ 21 de diciembre, escribo desde Caracas. La ciudad está a oscuras desde muy temprano, desde hace mucho tiempo. Desolada, abandonada y en silencio.Sus calles destruidas. Negocios cerrados. Es lo que me encuentro con voy camino a casa. En una calle me topo con una alcabala de hombres con uniformes de fuerzas de "seguridad", en ese instante no sé qué hacer, porque no sé quiénes son esos hombres, porque no sé si son delincuentes armados por el régimen con el objetivo de secuestrar.Ya no puedo cambiar de rumbo, disminuyo la velocidad, me ordenan bajar la ventanilla, solo la bajo un poco, decidida a arrancar a toda velocidad, si noto algún movimiento extraño. Uno de los hombres se acerca, con los brazos cruzados y puedo observar su arma que esconde en su brazo izquierdo. Me permitió seguir. Arranco a velocidad, no encuentro obstáculos porque casi no hay carros en la vía.El alumbrado público casi no existe. Esa oscuridad es mi acompañante. Aquellas luces de Navidad ya no están. Al llegar a casa, me sorprendo ver a lo lejos un balcón donde un arbolito con tímidas luces me recuerda que estoy en Navidad. Pero es que aquella palabra mágica, Feliz Navidad, ya no se escucha en este diciembre de 2017. Es extraño oírla, es extraño desearla porque hay tanta tristeza que decirla suena como un cinismo. Hay un silencio interno, una desesperanza.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi