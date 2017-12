/ Eran alrededor de las 17:30 hora local del pasado viernes cuando los habitantes de la ciudad de Los Ángeles se vieron sorprendidos por un extraño e inquietante fenómeno.Un insólito haz de luz iluminaba el cielo del atardecer californiano.Muchos se preguntaron por la posibilidad de estar asistiendo a un fenómeno paranormal. O incluso a un ataque nuclear de Corea del Norte.Pero no se trataba de nada de eso.Las calles se llenaron de gente mirando al cielo asombrada por lo que estaba viendo.Muchos conductores detuvieron sus automóviles y salieron de ellos para contemplar el espectáculo, fuera la que fuera la causa.Y en las redes sociales , muchos internautas mostraban su perplejidad y curiosidad.Uno de ellos fue Will.i.am, el cantante del popular grupo Black Eyed Peas, que publicó un video con las misteriosas luces y le preguntaba a sus miles de seguidores: "¿Qué es eso en el cielo?"https://twitter.com/iamwill/status/944382218394255361Joaquín Beltrán le contó cómo vivió lo ocurrido a la BBC."Estaba saliendo del gimnasio y entonces miré hacia arriba y vi dos luces, gas y una enorme luz, una sustancia emitida desde dos esferas. Entonces vi un auto que avanzaba y le dije al conductor 'sal', y él mé dice: '¿Qué? ¿qué?' Y yo le digo: 'Necesito que veas esto para asegurarme de que no estoy loco'".Qué contiene el último mensaje enviado al espacio en busca de vida alienígena Las verdaderas razones por las que los astronautas no pueden beber alcohol en el espacio Cómo lo que hacen los astronautas con su orina y su sudor en el espacio puede servirnos de inspiración en la Tierra Lo que ni Beltrán ni muchos otros residentes de Los Ángeles sabían es que, en realidad, lo que estaban viendo eran un cohete de la compañía SpaceX, lanzado desde la base aérea de Vandenberg, en el norte de Santa Bárbara.El cohete Falcon 9 transportaba diez satélites con rumbo a la constelación de Iridium, un cinturón de satélites de comunicaciones que orbitan en torno a la Tierra.SpaceX ha llevado a cabo lanzamientos desde California y desde Florida . (Foto: NASA)Foto: NASA.Fue el Departamento de Bomberos de la ciudad el que, ante la creciente alarma y estupefacción ciudadanas, tranquilizó a la población con un comunicado."Se ha informado de que las misteriosas luces en el cielo son resultado del lanzamiento de un cohete de la base de Vandenberg para poner un satélite en el espacio".Los trazos luminosos pudieron ser vistos incluso en lugares del estado de Arizona.SpaceX es la compañía dedicada al transporte aeroespacial fundada por el inventor y empresario Elon Musk, también creador de los automóviles eléctricos Tesla.Musk bromeó en Twitter mientras los angelinos seguían atónitos."Un ovni alienígena desde Corea del Norte", escribió.https://twitter.com/elonmusk/status/944399853316055040En realidad, un lanzamiento como el del viernes no es nada excepcional.Este año SpaceX ya ha llevado a cabo otros similares con diferentes finalidades.La hora del día a la que se llevó este, en el atardecer, ayudó a que las imágenes en el cielo fueran tan espectaculares.Algunos de la más de una docena de lanzamientos de SpaceX este año se han llevado a cabo desde instalaciones en Cabo Cañaveral, Florida Las redes sociales se llenaron de mensajes preguntando qué era eso que se veía en el cielo.Foto: SpaceXSpaceX tiene como objetivo la reducción de los costes de los viajes espaciales y la colonización del planeta Marte, como alternativa a una eventual extinción de la humanidad en la Tierra.La compañía colabora con la NASA y algunos de sus ingenios han servido para abastecer a la Estación Espacial Internacional.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.BBC-NEWS-SRC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42469982, IMPORTING DATE: 2017-12-24 01:50:06 Créditos: BBC MundoComentar Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente REPORTARCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi