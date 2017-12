/ Este 2017 estuvo lleno de mucha sensualidad, baile y belleza en redes sociales . Famosas como Natalia París, Shakira, Paulina Vega, Jessica Cediel, Elizabeth Loaiza, Valerie Domínguez, Sara Corrales, entre otras, marcaron tendencia en redes por su movimiento de caderas y buen ritmo a la hora de bailar cualquier género.Aunque algunas definitivamente se mueven mejor que otras, demostrando su profesionalismo en la pista, lo cierto es que todas cautivaron a sus seguidores y pusieron de moda el ‘boom de los bailes en redes’.Jessica CedielUna de las presentadoras más sensuales de la televisión colombiana y otra que no quiso quedarse atrás fue Jessica Cediel, quien compartió en redes varios videos bailando muy sexy.Bueno… para [email protected] [email protected] que pedían esta canción aquí esta: Tema: Pode se soltar! Artista: @jerrysmithoficial"?????????????????????????????????☺️???? Brasil! Y con este ( que es el último baile del año"? ) me despido lentamente en 3,2,1… Los amo! A bailar y a ser felices??????Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el Nov 28, 2017 at 8:44 PSTCarmen VillalobosLa actriz de 34 años se tomó las redes con su movimiento de caderas pero eso no es todo, pues la bella protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ no solo descrestó a sus seguidores con sus pasos sino con el cuerpazo.Pasito a pasito, suave, suave citooooooo???? Esta canción de @luisfonsi y @daddyyankee la tengo pegadisimaaaaa"???????y con este clima calientito grabando @sinsenossihay"?que buena combinación …así, que mientras espero mi llamado, que mejor que darle un poquito de baile al cuerpo que tanto le gusta"??????? #despacito #hit #meencantabailar #sinsenossihayparaiso #nuevatemporada"???Una publicación compartida de CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) el Mar 2, 2017 at 8:18 PSTGreeicy RendónLa hermosa actriz es una de las más seguidas de las redes sociales por su gran talento para el baile y el canto. Este 2017 revolucionó las redes con sus sensuales movimientos de caderas y excelente swing al ritmo de cualquier género, uniéndose al ‘boom de famosas que bailan en la web’. Además siempre luce vestuarios muy sexys que cautivan y dejan a más de uno con la boca abierta.Baile aunque no baile… bailar es una sabrosura, sentilo y ya está"??? . Un sábado de estos al año, no hace daño! Pa la calleeeeeeUna publicación compartida de Greeicy Rendon (@greeicy1) el May 20, 2017 at 8:25 PDTJohanna FadulBailando de forma muy sensual y en pijama respondió ante el reto #Vea5Hibiciones sobre los 5 años de la revista Vea.Y muy tempranito recién levantada le estoy cumpliendo el reto a @tatanmejia de la @larevistavea en su 5to aniversario #Vea5Hibiciones y quiero que @maleja_restrepo y @gregoriopernia bailen #SalsaChoqueUna publicación compartida de JOHA FADUL (@johannafadul) el May 29, 2017 at 6:09 PDTPaulina VegaLa exreina siempre cautiva a sus seguidores con sus bailes, fotos y excelente carisma, deleitó este 2017 a sus fanáticos con un sensual movimiento de caderas.Desde samba hasta pop fueron algunos de los géneros que la presentadora se disfrutó y así lo demostró en cada uno de sus videos en la web. Además, todas las noches podíamos verla ‘tirándose un pase’ en el programa ‘A otro nivel’ junto a los jurados.Soñando con Curacao mientras llueve en Bogota ! ✌??️✌??️Una publicación compartida de Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) el Nov 1, 2016 at 11:41 PDTValerie DomínguezLa también actriz descrestó este 2017 a los usuarios con sus sensuales movimientos. Uno de sus videos que más causó impacto fue el de ‘Despacito’, éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que además de ponerla a bailar también la puso a hacer ejercicio.Valerie no dudó en grabar el video y demostrar que no solo es buena para hacer abdominales sino también para bailar.Los clips, que ya cuentan con más de 5 mil reproducciones, dejó con la boca abierta a sus fanáticos, pues Valerie cautivó luciendo una corta pantaloneta y un pequeño top deportivo, que dejaba muy poco a la imaginación.Así se debe entrenar…DESPACITO y con sabooor??????????SI O NO??? #Thisishowyouworkout #ColOmbianstyle #yanosubomasestacancion #prometido #amenosqueesteenrumba #muybuenarutina #righttobefit @righttobefit #mamabreakasweat"??? @luisfonsi @justinbieber"???‍♀️Una publicación compartida de Valerie Domínguez (@valeriedomi) el May 19, 2017 at 5:32 PDTLina ArroyaveLa exprotagonista también se unió al boom de los bailes en redes sociales y descrestó con su sensualidad, pues recordemos que tiene un cuerpazo que dejó con la boca abierta a más de uno.Aunque fue poco el tiempo que estuvo en la Casa Estudio pudimos apreciar su talento para la actuación y ahora sabemos que baila muy bien. El clip contó con más de 12 mil ‘Me gusta’ y elogios de internautas que quedaron cautivados con la belleza de la joven.•Felicidad es que TENGAS que hacer lo que te gusta… ❤️✨?????? así trabajo yo, y así vivo yo, bailando cantando, riéndome, haciendo lo que me de la fucking ganaaa!!!! Porque la vida es una sola y nadie más que yo la voy a vivir✨???? @angelagonzalezboutique otro año más que despido trabajando contigo y gracias por siempre tratarme como la consentida❤️❤️❤️❤️❤️❤️✨Una publicación compartida de Lina Arroyaveॐ Mathias"? (@linaarroyave8) el Dic 21, 2017 at 12:24 PSTElianis GarridoLa barranquillera fue una de las famosas que marcaron tendencia en redes sociales con sus espectaculares movimientos este 2017.La actriz se le mide a bailar cualquier género, pues recordemos que es bailarina profesional y mezcla su sensualidad con su carisma, belleza y buen ritmo. Además, también protagonizó el videoclip de la canción ‘Una cosa loca’, de Twister.Cabe recordar que Elianis se dio a conocer en el reality de RCN, Protagonistas de Novela, y desde ese momento ha pasado por novelas, videos musicales y programas de entretenimiento de la televisión colombiana. Garrido ha demostrado tener varias facetas como bailarina, reina, modelo, presentadora y actriz. Aquí dos de sus mejores bailes.Detrás de cámaras … #seformoelEspeluque #estoespurovacileEfectivo @elianisgarrido @codigosecreto @dexterproductor @grupobipoficial Ya casi…!!! #bailandoconElianisGarrido #ElianisGarrido #IlovedanceUna publicación compartida de Elianis Garrido Zapata (@elianisgarrido) el Dic 3, 2017 at 6:24 PSTSara UribeLa exprotagonista tiene acostumbrados a sus seguidores a videos y fotos donde muestra su belleza y su cuerpazo, pero en 2017 se le midió a bailar en un video de champeta donde ella y Elianis Garrido son las protagonistas.Aunque en la publicación ella misma aclara que no es experta bailando, muchos usuarios la elogiaron asegurando que lo hace muy bien. Al parecer, la presentadora sabe mezclar la sensualidad con el ritmo.¡Epa epa epa! Yo no quiero champeta , puro vacile efectivo"???????????????????????????⭐️?????????????????? Yo quiero una de david guetta! Esto es lo que se viene con @codigosecreto @grupobipoficial @dexterproductor. La canción del Carnaval de Barranquilla. #SeFormóElEspeluque #ChampetaUna publicación compartida de Sara Uribe. (@sara_uribe) el Dic 3, 2017 at 5:10 PSTLina TejeiroLa actriz demostró este 2017 que no solo tiene talento para la actuación sino también para el baile por est hecho junto a su pareja, el reguetonero Andy Rivera, durante un show del artista.El me subió a tarima sin avisarme, y yo lo puse a bailar. Mi traga @andyrivera_ #BailandoFueUna publicación compartida de Lina Tejeiro (@linatejeiro8) el Ago 21, 2017 at 10:42 PDTSara CorralesLa celebración del cumpleaños de esta bella modelo fue con porro y en su tierrita Medellín.Nada como venir a Medellín y pegarse una buena bailada de porro, cumbia y gaita! Imperdible! Así es como se celebran los cumpleaños…bailando!Una publicación compartida de SARA CORRALES (@saracorrales) el Dic 23, 2017 at 8:39 PSTElizabeth LoaizaUno de los videos del año fue el de la modelo colombiana que roba todos los suspiros al tener una de las figuras más envidiadas del país. Este baile incendio las redes no solo en Colombia sino en Estados Unidos en donde participó en un proyecto con el fotógrafo Robert Voltaire que dejó poco a la imaginación.Deslíza la pantalla hacia al lado para ver el otro video"??"… Aquí les comparto un poco de mi trabajo y mi alegría…. me encanta este nuevo proyecto!"???✌??????☀️???????? @blacktapeproject @robertvoltaire #losangeles #california #tbt BAILAMOS?????Una publicación compartida de Elizabeth Loaiza Junca (@elizabethloaiza) el Jul 6, 2017 at 12:00 PDTShakiraLa cantante colombiana tampoco se quedó atrás este año y publicó un sensual baile en donde practica los pasos para el videoclip del tema que interpreta junto a Prince Royce, Deja Vu, con ayuda de un coreógrafo.Practicing my bachata on the video set! Get ready for it…coming soon Deja Vu the video! @princeroyce ///Practicando mi bachata en el set de nuestro video! Estará listo muy pronto… Deja Vu! ShakUna publicación compartida de Shakira (@shakira) el Mar 9, 2017 at 12:13 PSTErika FernándezLa presentadora colombiana del canal Fox Sport sorprendió a todos sus seguidores con estos movimientos antes de la final de Champions League entre el Real Madrid y Juventus.Buenos días, yo ya estoy activada y con la camiseta bien puesta por que es final de #championsxfox…. #tgif #fridaymoves #donthatetheshake #happydancer #satori #RealMadridUna publicación compartida de Erika Fernández (@eriferca) el Jun 2, 2017 at 8:27 PDTNatalia ParísA pesar de que no es bailarina profesional, la modelo paisa Natalia París no duda en publicar videos en su Instagram moviendo las caderas y así lo demostró en su más reciente publicación al ritmo de la nueva canción de Sebastián Yatra y Dalmata llamada Sutra.Y que importa que no seamos expertos bailarines, lo que vale es bailar y gozar. Amo esta nueva canción de @sebastianyatra #SUTRA sebas I LOVE YOU BABY ❤??lalala…..Una publicación compartida de NATALIA PARIS OFICIAL"? (@nataliaparismodel) el Nov 2, 2017 at 5:20 PDT