En lo que va corrido del año se han incautado 207.784 litros de licor avaluados en más de $3.283 millones, siendo Riohacha (33 %), Cali (15 %), Medellín (14 %), Santa Marta (11 %) y Bogotá (5 %) las ciudades con más aprehensiones.Sin embargo, la participación del alcohol ilegal en el mercado total sigue estando por encima del 20%, según cifras de Fenalco y Euromonitor.Según cifras oficiales, el 22% del alcohol que se consume en el país es ilegal por lo que se ha venido trabajando en diferentes iniciativas para que los comerciantes colombianos y la población en general estén en capacidad de reconocer el trago adulterado y así evitar problemas de salud y que la celebración termine en algo indeseado."Los daños ocasionados por la presencia de ilegalidad en el mercado de licores en Colombia son de alto impacto. Los gobiernos locales dejan de recibir significativos ingresos destinados a la salud y la educación de los departamentos mediante el pago del impuesto al consumo", asegura Carolina Romero, gerente de protección de marca de DIAGEO, empresa importadora de licores.La adulteración de licores no solo afecta de manera grave los recursos públicos, sino que adicionalmente significa un alto riesgo para la salud de quienes consumen productos alterados. Por eso, es de suma importancia que los colombianos estén alerta durante toda la época de celebraciones.Consejos por si consume1. Compre en sitios de confianza y solicite siempre la factura.2. No compre a personas o intermediarios que le ofrezcan productos sin verificar su procedencia.3. No evada impuestos, desconfíe de productos más económicos de lo normal, su salud no tiene precio y puede estar en riesgo.4. Raye o rasgue las etiquetas de las botellas y destruya las tapas.5. Exija que le muestren la botella en los sitios de consumo antes de consumir.6. Lleve las botellas vacías a canecas recolectoras de vidrio para reciclaje. No las bote a la basura.Cómo identificar un producto legalVerifique que todos los productos cuenten con:1. Estampillas: cuya información debe corresponder con el producto: marca, volumen, departamento.2. Etiqueta frontal: que contenga textos legales.3. Textos legales:Recomendaciones para el consumo responsable1. Cuando tome, no maneje. Si ha consumido alcohol, pida un taxi o designe a un conductor.2. Agua, mucha agua. Antes, durante y después de consumir bebidas alcohólicas consuma agua, o alguna otra bebida noalcohólica para mantenerse hidratado.3. Alterne la bebida con comida. Esto le ayudará a su cuerpo en el proceso de absorción del alcohol.4. Conozca su medida. Si empieza a sentir que ha consumido demasiado licor, baje el ritmo o deténgase, y celebre conresponsabilidad.5. No olvide que la venta de bebidas embriagantes a menores de edad está absolutamente prohibida, evítese sanciones y dolores de cabeza.