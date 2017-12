/ La doctora Catalina Chica no es que ponga distancias ni mucho menos. Es que es una mujer muy seria y con un gran aplomo. Pero, eso sí, le sobra la amabilidad.Ya completó tres años como parte del cuerpo médico de Millonarios, equipo que se coronó campeón del fútbol colombiano el pasado domingo.La imagen de la médica bogotana se ha ido haciendo familiar en el último tiempo. Y cobró relevancia el pasado domingo en dos momentos: en el momento del gol de Henry Rojas, el decisivo, contra Santafé, y tras el pitazo final, cuando corrió a la cancha a abrazarse con los jugadores y todo la parte técnica.Fue un abrazo unánime de un gran equipo que logró el objetivo que se impuso hace seis meses: la estrella 15 que llegó en el estadio El Campín.Médica de la Universidad Nacional, Catalina Chica, mamá de un niño de 11 años, también es hincha azul y afirma que, en la parte profesional, no le puede pedir más a la vida: "Uní las dos cosas que más me gustaban: el deporte y mi carrera cuando decidí especializarme en deportóloga", especialización que realizó en la Universidad del Bosque, en Bogotá.Además, es la única en su especialidad en estar en un equipo de fútbol profesional en el país, pero quiere, por supuesto, que haya muchas más como ella.Y vale la pena contar que en Millonarios en la cabeza del cuerpo médico está Fernando Pastrana e incluye, además, a Camilo Montoya y Manuel Villamil, kinesiólogos; Lorena Herrera, nutricionista; Fabián Hernández y Sandra Duque, fisioterapeutas, y Edwin López, sicólogo.¿Cuál es el resumen de la emoción del domingo tras terminar el partido contra Santafé?Todo el mundo me dice que me vio corriendo y feliz, y realmente uno no se da cuenta de cómo manifiesta físicamente esa felicidad, que fue eso: una gran felicidad.Felicidad, además, de hinchaSí, porque lo soy, pero también felicidad del esfuerzo hecho a lo largo de los últimos seis meses, porque ese fue el objetivo que nos propusimos.Lo de ustedes, por supuesto, es una satisfacción distinta a la de cualquier hinchaEs que es el esfuerzo de tantas personas que estamos ahí para lograr ser campeones. Yo llegué hace tres años y medio y no se había logrado. Todo el trabajo se enfoca en eso: las concentraciones, el día a día, los partidos, todo. Y somos campeones.¿Cómo es trabajar con un equipo de fútbol?Es un trabajo muy específico porque se hace con un grupo determinado de personas y uno está con ellos todo el tiempo, todos los días, con ellos se concentra, viaja, come, se queda en los hoteles. Eso lo hace un poco diferente a cualquier trabajo, pero para mí, sencillamente, se trata de mis compañeros de trabajo.¿Cómo llega usted a este cargo?Mi carrera profesional ha sido casi toda en Coldeportes, con los deportistas de distintas disciplinas de las selecciones nacionales y el ciclo olímpico. A Millonarios llegué gracias a Fernando Pastrna, quien me llamó cuando hubo una vacante.¿No la miraron raro los jugadores?No, nunca tuve una mala sensación de parte de los muchachos, nada. Yo creo que esta es una generación de futbolistas que vienen de hogares en los que las mamás han trabajado siempre y nadie les pregunta por qué están en determinado espacio laboral; entonces, entienden que lo de uno es un trabajo. Más bien el tema fue como de curiosidad, como de preguntarse y esta cómo lo va a hacer, pero nada más.Pero en serio, ¿nada?Bueno, pues a veces yo llegaba con Camilo Montoya, y los jugadores se acercaban a él a preguntarle cosas médicas y él les decía que era conmigo, que yo resolvía.¿Y la gente de la calle?Pues se alegró, pero sí, preguntaban que si era cierto que iba a ser la médica de Millonarios. Todo en tono tranquilo, pero sí.En lo deportivo, el trabajo del médico es claramente distinto…Se asimila el trabajo de otra manera porque el interés principal es la eficacia de ese cuerpo, llevarlo al máximo. Para eso estamos ahí, para que no haya limitaciones, que no se sobrecarguen, que puedan ganar. Esa es la gran diferencia con la consulta médica.¿Qué pasa con las lesiones?Todos los que las sufren quieren volver rápido; entonces, hay que trabajar para que la lesión no progrese. En los deportistas, además del alto rendimiento y de la competencia, hay un tema económico, de su bienestar. Entonces, para ellos lo profesional y lo personal deben redundar en lo mejor.¿Cómo se llega a un gran conocimiento de un equipo?Convivimos todo el tiempo, uno sabe qué necesita cada uno, cómo es cada uno. Con Camilo pasamos ronda, habitación por habitación y les preguntamos si necesitan algo, si sienten algo raro. Uno ya los conoce y ellos saben que tienen que decir qué les pasa.¿Un caso especial?Henry Rojas, a quien hemos tratado de pubalgia (dolor de ingle). Es una inflamación que no es una fractura de un hueso cuya recuperación se demora ocho semanas. Para él fue un semestre muy duro y resulta que el día de la final metió el gol decisivo, el que le dio la estrella al equipo. Es que ahí está lo hermoso: él se esforzó tanto por volver a jugar y lo hizo con semejante triunfo.¿Habló algo después de la celebración con los jugadores?Celebramos en la cancha, todos nos abrazamos y nos felicitamos. Todos ya habíamos hecho nuestro trabajo, desde el utilero pendiente de cada detalle, nosotros con los tratamientos específicos, el técnico en lo suyo, los muchachos ganando. Todo estaba hecho y dicho. Fuimos campeones, la felicidad total.OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTEEL TIEMPO