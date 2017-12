/ Muchos estarán pasando hoy el guayabo del 24, otros descansarán tranquilamente esperando el sancocho de este festivo que acompañarán con planes familiares, buena música y por qué no, un poco de televisión.Si uno de sus planes de hoy es disfrutar lo que trae la pantalla chica y las diferentes plataformas de streaming, aquí les mostramos varias opciones para que elija.Película: Realmente amorCanal: TMCHora: 3:30 p.m.Esta fue la cinta más alquilada en Dvd en Inglaterra en 2004. Es un clásico para esta época.Serie: Los SimpsonsCanal: FOXHora 5:00 p.m.10 episodios temáticos de los Simpsos para festejar la navidad, entre los que se destacan No estaré en casa para Navidad, Milagro en la Avenida Siempreviva y El Blues de una Blanca Navidad.Película: La cumbre escarlataNetflixUna heredera estadounidense se casa con un aristócrata británico en la ruina y se muda a su siniestra mansión, que no tardará en revelar sus secretos más sangrientos. Protagonizada por Mia Wasikowska, Jessica Chastain y Tom Hiddleston. La cinta es dirigida por Guillermo del Toro.Película: Shrek TerceroCanal: Universal ChannelHora 9:00 p.m.Es el tercer proyecto de la saga de Shrek y la continuación de Shrek 2, una cinta de 2007 para ver en familia.Forrest GumpCanal: Studio UniversalHora: 8:00 p.m.Cinta protagonizada por Tom Hanks y ganadora de seis premios Óscar a Mejor Película, Mejor Director (Robert Zemeckis), Mejor Actor (Tom Hanks), Mejor Guion Adaptado, Mejores Efectos Visuales y Mejor Montaje.Película: BrightNetflixEsta cinta original de Netflix se estrenó en esta plataforma el pasado 22 de diciembre. Protagonizada por Will Smith es ambientada en un presente alternativo, donde los humanos, los orcos, los duendes y las hadas conviven desde tiempos inmemoriales, esta película de acción dirigida por David Ayer sigue a dos policías de orígenes muy distintos, Ward (Will Smith) y Jakoby (Joel Edgerton). En una noche de patrulla rutinaria, se encuentran con una fuerza maligna que cambiará el futuro y el mundo. Entonces, combaten sus propias diferencias personales y un ataque de enemigos, y deben trabajar juntos para proteger a una joven elfa y a una reliquia olvidada que, en las manos equivocadas, podría destruirlo todo.A Christmas Carol (Los fantasmas de Scrooge)Canal: Claro videoJim Carrey es la voz de esta película animada en mútliples papeles: como Ebenezer Scrooge en todas las etapas de su vida (joven, adulto y anciano) y los tres espíritus que le visitan. Dirigida por Robert Zemeckis también participa en las voces Gary Oldman.Serie: VikingosNetflixLa cuarta temporada de esta serie está ya disponible en esta plataforma. Este drama realista cuenta las hazañas del vikingo Ragnar Lothbrok durante la expedición nórdica al retar a un líder falto de visión.Película: El origen de los guardianesCanal: Universal ChannelHora: 11:00 p.m.Esta cinta animada fue estrenada en noviembre de 2012 y está basado en la serie de libros The Guardians of Childhood de William Joyce y el corto The Man in the Moon de Joyce y Reel FX. Se establece unos 200 años después de la serie de libros y cuenta la historia de los Guardianes (Norte o Santa Claus, el Hada de los Dientes, Bunnymund o Conejo de Pascua, y el Hombre de Arena), que alistan a Jack Frost para evitar que Pitch deje sumido al mundo en oscuridad.Entre las reconocidas voces en inglés están Chris Pine, Hugh Jackman, Alec Baldwin y Jude Law.Una aventura extraordinariaCanal: Claro videoSi no se vio en cine hace cinco años la cinta que obtuvo cuatro premios Óscar a Mejor director (Ang Lee), banda sonora, fotografía y efectos visuales. Es su oportunidad. Narra la historia de un joven que sobrevive a un desastre en el mar y se lanza a un viaje épico de aventura y descubrimiento. Mientras es expulsado, forma una conexión inesperada con otro superviviente: un temible tigre de Bengala.Esoecial: Otro año en CartoonCanal: Cartoon NetworkHora: Desde las 9:00 a.m.Un viaje por los mejores momentos del año. Un especial con episodios de Los jóvenes titanes en acción, Ben 10, Magiespadas, Las chicas superpoderosas, Escandalosos, Un show más, Hora de aventura, Steven Universe, ¡OK, K.O.!, Tío Grandpa, El increíble mundo de Gumball y Clarence, ¡además de episodios estreno de Steven Universe y de El increíble mundo de Gumball.Película: 102 DálmatasCanal: TBSHora 5:00 p.m.Cruella de Vil logra salir de la cárcel después de someterse a un tratamiento con el que parece haberse curado de su obsesión por las pieles y el abrigo hecho con los dálmatas. Pero el tiempo pasa y las auténticas aficiones y perversiones vuelven a manifestarse con todo su esplendor, sobre todo cuando aparece una hermosa perrita dálmata sin manchas, la número 102.Rescatando al soldado RyanCanal: Studio UniversalHora: 11:05 p.m.Cinta dirigida por Steven Spielberg que está ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Ganadora de cinco premios Óscar incluido el de Mejor director.Película: Jack FrostCanal: TCMHora: 12:39 p.m.Dirigida por Troy Miller y protagonizada por Michael Keaton y Kelly Preston. Jack Frost (Michael Keaton), un cantante que se pasa la mayor parte del tiempo viajando, no puede ocuparse tanto como quisiera de su hijo Charlie. Cuando muere en un accidente de automóvil, Charlie se queda muy triste hasta que Jack regresa reencarnado en un muñeco de nieve.Rogue One: Una historia de Star WarsCanal: HBOHora: 8:00 p.m.A propósito de Star Wars: El último Jedi que está en cartelera es la oportunidad de ver esta cinta estrenada el año pasado y que se establece cronológicamente entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza. Protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi