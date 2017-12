/ Lituania le regaló al Papa Francisco un pesebre miscroscópico en esta Navidad. En el curioso pesebre, el niño Jesús es más pequeño que una célula humana.La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, dijo en comunicado público divulgado por varias agencias de noticias que a los científicos y estudiantes lituanos les tomó tres meses crear la cuna minúscula usando una imagen escaneada en 3D del pesebre, para luego reducirlo 10.000 veces.El papa planea visitar Lituania, Letonia y Estonia en el segundo semestre del 2018, pero aún no se han revelado los detalles del viaje de Bergoglio a los países bálticos.En esta imagen, puesta a disposición por LinkMenu fabrikas el viernes 22 de diciembre de 2017, se muestra la minúscula escena de la Natividad que se le dio al Papa Francisco.El nanopesebre obsequiado por Lituania al Papa Francisco. FOTO: LinkMenu Fabrikas "Me siento muy orgullosa de que nuestros investigadores y estudiantes hayan creado la escena de la natividad más pequeña del mundo", expresó la Presidente en un comunicado oficial. "Y me complace ofrecer este regalo interesante e innovador al Papa Francisco, cuya visita a Lituania se espera para el próximo año". El tamaño de la escena del nacimiento, cuyo Niño Jesús mide menos que una célula humana, fue registrado en los Récords Mundiales Guinness.El objetivo de la iniciativa es promover la imagen de Lituania como "un país moderno de muchos creadores talentosos", según la Presidencia del país. "Las altas tecnologías y el talento humano se pueden utilizar para avanzar no solo en medicina, informática, desarrollo urbano y diseño, sino también para la alegría de las personas".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi