/ El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Rodríguez, informó que la celebración de navidad en el país dejó un saldo de 30 homicidios.Según el oficial, se trata de una reducción en este tipo de hechos pues el año pasado se presentaron 90 casos en el mismo tiempo medido, desde las 6 de la tarde del 24 de diciembre y las 6 de la mañana del día 25."En el 2017 hubo 30 homicidios la mayoría de ellos fueron por riñas motivadas básicamente por problemas personales y con el detonante de la ingesta de bebidas alcohólicas", dijo el oficial.La policía explicó que se recibieron 46.273 llamadas a través de las líneas de emergencia, de las cuales 3.557 fueron reportes de riñas que se atendieron.Igualmente, en operativos realizados en inmediaciones a centros comerciales fueron incautadas 21 armas de fuego."Tuvimos un lesionado por bala perdida en Cúcuta" dijo el oficial al señalar que se trató de una persona que estaba en su residencia. "Fue llevado al centro asistencial y se encuentra fuera de peligro. El año pasado hubo tres, este año tenemos este caso", agregó el oficial.Frente al tema de capturas por distintos delitos, la Policía Nacional reportó 110 casos, igualmente 8 uniformados resultaron lesionados anoche por distintas causas durante la atención de casos, uno de ellos por arma de fuego en Bogotá.Por otro lado, la Policía atendió 423 comportamientos contrarios a la convivencia en las ciudades de Bogotá (93), Barranquilla (39), Pereira (21), Medellín (18) y Sincelejo (14), e impuso de 897 medidas correctivas, además de 7 mediaciones policiales.Los comportamientos contrarios a la convivencia más recurrentes se dieron por el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en sitios públicos. Entre estos comportamientos están el portar armas, elementos cortantes, punzantes en lugares abiertos al público, reñir, incitar o incurrir en confrontaciones que deriven en agresiones físicas, realizar necesidades fisiológicas en espacio público y portar sustancias prohibidas en el espacio público.QuemadosLa Policía igualmente incautó en las últimas 12 horas 1.4 toneladas de pólvora en diferentes operativos en todo el país, para un total de 46 toneladas en el mes de diciembre.Los operativos se dieron especialmente en Risaralda, Antioquia , Barranquilla y Cúcuta, y se en total 53 fábricas de pólvora fueron desmanteladas.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud señaló que en todo diciembre hay un registro de 293 personas víctimas de quemaduras por pólvora, siendo 152 adultos y 141 niños.La Policía explicó que anoche se presentaron 20 episodios que afectaron a 11 menores de edad y 9 adultos.El subdirector de la entidad, Hernán Quijada, explicó que esta cifra no tiene en cuenta todavía la celebración de nochebuena.Además, indicó si bien hay una disminución frente al año anterior no es un parte alentador."Siguen siendo los niños quienes mayores consecuencias tienen. El artefacto más relacionado con las lesiones es el 'tote', seguido de los voladores y volcanes. Hacemos un llamado de atención porque las luces de bengala representan el 6 % de las lesiones", señaló.Las lesiones son principalmente quemaduras. "Sin embargo, la cifra de daño ocular va en aumento", dijo al indicar que del total de lesionados el 20% presentan este daño.Quijada dijo que Antioquia tiene el mayor número de quemados con 38 casos, seguido de Bogotá con 32, Valle con 31 y Cauca con 29.AccidentesEntre tanto, el general Ramiro Castrillón, director de la Policía de Tránsito y Transporte, señaló que se han presentado hasta el momento en este puente festivo 96 accidentes en las vías del país que dejan 30 personas fallecidas y 127 heridas.De estos, hubo siete muertos en las últimas 12 horas. No obstante, se aclaró que en nochebuena no hubo casos fatales reportados que hayan sido causados por conductores borrachos, aunque sí fueron sancionados 47 personas por esta causa.El oficial explicó que ha sido necesario sancionar a 3033 conductores por diferentes faltas, de los cuales 559 fueron por no portar la licencia de conducción, 448 por conducir sin observar las señales de tránsito , 345 por revisión técnico-mecánica, 103 por adelantamientos en zona prohibida, entre otras.En materia de embriaguez se han realizado 2.832 pruebas de alcoholemia de las cuales 199, a nivel nacional, reportaron positivas.