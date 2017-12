/ En resumen, el 2017 no ha sido un año bueno para Venezuela : 117 días de protestas activas, una consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), elecciones atrasadas -y presionadas- de gobernadores y alcaldes, y -a tan solo días para cerrar el año- regresan las protestas en las regiones por falta de comida, agua, gas y gasolina.Lisbeth Piñeros / La PatillaHaciendo un balance, los venezolanos han resistido un año marcado por la agenda electoral: una consulta popular, elección de una Asamblea Nacional Constituyente, (ANC), además de los comicios de gobernadores y alcaldes.EFE Así estuvo la participación de la sociedad civil:16 de julio: "El pueblo decide" . Fue una consulta pública convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), jornada en la que participaron 7 millones 180 mil 170 venezolanos y dijeron NO a una Constituyente. Pero el resultado no se hizo esperar y -ante la presión de la sociedad civil- a Maduro no le quedó otra opción que permitir la realización de "elecciones limitadas", entre ellas gobernadores y alcaldes.30 de julio: Elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fueron elegidos 527 constituyentes (364 de manera territorial y 163 de forma sectorial) y participaron –según el CNE- 8.089.320 electores, aunque la MUD insiste en que participaron 2.483.073.15 de octubre: Elección de Gobernadores. El oficialismo ganó 18 gobernaciones mientras que la oposición sólo logró alzarse con 5 (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia). Un resultado inesperado para la MUD, que estimaba alcanzar, al menos, 14 gobernaciones. Cuatro de los cinco opositores se presentaron ante la Constituyente cubana y ante la negativa de Juan Pablo Guanipa (Zulia), fue repetida la elección de gobernador el 10 de diciembre. Participaron 11.035.898 (61,03 %) votantes.¿Aló, Bernal? Desde Caracas hasta Bolívar protestan por el CLAP https://t.co/u0kDUSZlmG pic.twitter.com/JO7Ddq3qUk Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) December 24, 201710 de diciembre: Elección de alcaldes. Se eligieron a 335 alcaldes en todo el territorio nacional, contando con una participación de 9.139.564 votantes. El gran perdedor: la MUD, quienes ante la negativa de participar en esta contienda electoral, prefirieron perder terreno y no medirse con el oficialismo.Ya elegidas las autoridades, las promesas a los votantes de los sectores más necesitados no se hicieron esperar: distribución de Clap y pernil para quienes votaron por los oficialistas.Sin embargo, el costo de la mentira tiene patas cortas: habitantes de Caracas, Yaracuy, Carabobo, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Guárico y otros estados, decidieron salir a las calles a fin de exigir a los representantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) el cumplimiento de "dichas promesas".Ferias del campo soberano CLAP para la venta de combos hallaqueros. A estas protestas también se suman las largas colas que se realizan a las puertas de las estaciones de servicio que -en muchos casos- superan las 24 horas, sobre todo en los estados más efectados: Táchira, Mérida, Lara, Trujillo, Zulia, Nueva Esparta, Carabobo, Aragua y Barinas.Mientras un sector asegura que la escasez de gasolina y diesel, así como de aceites para los vehículos particulares, de carga, agroindustriales y aeronáutico, se debe a la baja producción de los mismos por la empresa estatal Petróleos de Venezuela , S.A. (Pdvsa), el Gobierno sigue escudándose tras el "coco" de Estados Unidos, a quien culpa -junto a Canadá- del bloqueo comercial.A este país de escasez también se suman las protestas por la falta de distribución de gas doméstico.Sigue leyendo en La PatillaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi