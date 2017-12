/ Las f otografías tomadas el 8 de enero de 2016, en el Concejo de Cartagena , daban a entender que la elección del nuevo contralor Distrital había sido exitosa. Los concejales escogieron por votación a Nubia Fontalvo Hernández , una abogada y magíster en educación, que aspiró a la Alcaldía de Cartagena por el movimiento Mira en el año 2011.Este proceso se vio truncado por un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenaba al Concejo a realizar un nuevo proceso para elegir el titular de esta entidad. El magistrado ponente de la decisión, argumentaba que Fontalvo Hernández "no cumplió con el requisito de obtener los 80 puntos en el concurso reglamentado por el mismo Concejo". ( Lea:Tribunal Administrativo de Bolívar tumba elección de la contralora de Cartagena )No obstante, la primera fase de la Operación "La Heroica" sentó un precedente en Cartagena puesto que la Fiscalía General de la Nación interceptó llamadas de funcionarios y ciudadanos con las que armó un rompecabezas cuyo origen estaría permeado por la corrupción y comenzaría desde la elección de Nubia Fontalvo.El 2 de agosto de 2017 fue capturado el exalcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche, todos relacionados en la polémica elección.El primer concejal salpicado, Jorge Useche Correa, cuyas conversaciones telefónicas hacían parte de las 400 horas de grabación que tenía la Fiscalía para probar la presunta red de corrupción en el Distrito de Cartagena.En uno de los audios, la fiscal 53, encargada del caso muestra la forma como Useche conversaba con los cos concejales Angélica Hodeg, Édgar Mendoza, el exconcejal Zaith Adechine, para lograr posicionar a Nubia Fontalvo como contralora, con el apoyo económico de José Julián Vásquez , primo del alcalde.Así las cosas, la fiscal denunció que la elección de Nubia Fontalvo consolidó toda una serie de "acuerdos ilícitos" para apoderarse de la Contraloría.Tras las largas audiencias, el 1 de septiembre de este año, el juez José Luis Robles envío a la cárcel al concejal Jorge Useche, al ex alcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vásquez y a la contralora Nubia Fontalvo. ( Lea:A la cárcel Manolo Duque y demás capturados en la operación 'La Heroica' )Todos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias.Los otros ochoAunque fueron 14 los concejales que aprobaron en 2016 la elección de Fontalvo Hernández como contralora, la Fiscalía ordenó captura para los concejales: Édgar Mendoza Salame del Partido Conservador; Zaith Adechine Carrillo, exconcejal; Américo Mendoza Quessep del Partido ASI; Javier Curi Osorio y Erich Piña Feliz, del Partido Liberal; Antonio Salim Guerra y Luis Javier Cassiani de Cambio Radical y Duvinia Torres Cohen de La U.Estos cabildantes deberán comparecer el 22 de enero de 2018 para la imputación de cargos. ( Le puede interesar:¿Debe renunciar el Concejo de Cartagena en pleno? )La concejala Angélica Hodeg se encuentra recluida desde el pasado 3 de noviembre en la cárcel de mujer es de San Diego y su partido Alianza Verde, suspendió su credencial en su condición y calidad de concejala.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi