/ Diario La Calle La situación del venezolano empeora con los días gracias a la creciente crisis económica, social y política. Mientras el Gobierno insiste en negarlo todo y hacer maromas para ocultar la triste realidad de que vivir en Venezuela se hace simplemente "insostenible".Redacción Venezuela Al DíaHiperinflación, escasez, pobreza, hambre y cero calidad de vida, es lo que ha dejado la revolución tras 18 años en el poder , toda una vida de fracasos y dificultades para el venezolano de a pie. A escasos días de cerrar otro año el país no ha cambiado en nada y los expertos auguran que en el 2018 la situación será igual o mucho peor.Foto/Correo del Orinoco Para este domingo y a modo de asombro, el excéntrico gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, compartió a través de su cuenta en la red social Twitter un mensaje navideño cargado de verdades sobre la difícil situación venezolana.¿Magia para solventar el caos? A propósito de la llegada del niño Jesús, Lacava expresó con su acostumbrado lenguaje “popular”, que deseaba lo mejor para el pueblo venezolano a pesar de que la situación está "bastante difícil". Además, indicó que pedía al niño Jesús mucha fuerza ante la crisis "que es inocultable", salud, compresión y bastante paciencia.Por si fuese poco, agregó a su lista de deseos una "varita mágica" que le permita solventar todos los problemas. Lacava quien ha sido cuestionado por sus extravagancias, forma parte del gremio chavista que no ha ocultado la coyuntura del país, sin embargo no atribuye las responsabilidades a Maduro y su gabinete.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi