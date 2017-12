/ Aunque James Rodríguez y Daniela Ospina quisieron pasar por desapercibidos, sus seguidores los reconocieron desde que arribaron, acompañados de la pequeña Salomé, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.Al parecer, la pareja llegó a Santa Marta a pasar Navidad y Año Nuevo en un lujoso apartamento que compraron en el edificio Two Towers en Bello Horizonte, un reconocido sector de la capital del Magdalena.Daniela y James llegaron acompañados de amigos y un gran equipo de seguridad, pero eso no impidió que varios usuarios presentes tomaran fotos de la pareja, que desde hace algunos días ha despertado dudas sobre su supuesto divorcio.Las celebridades, quienes lucían ropa deportiva y gafas de sol, se mostraron muy contentos y se abrazaron para posar para algunos lentes de seguidores.Cabe recordar que a pesar de que la pareja ya no está junta desde hace aproximadamente 5 meses siguen siendo amigos y de vez en cuando viajan para estar cerca a su hija Salomé, lo que ha generado los rumores de que el matrimonio no se ha acabado.Por otro lado, una fuente cercana a la empresaria reveló que "el divorcio es una farsa y que fue una estrategia para evitar que por la distancia la relación se deteriora. Además para aprovechar la presencia de los medios durante el lanzamiento de la nueva línea de ropa de Daniela".Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado.James Rodríguez sorprendió a los samarios con su visita a la ciudad. Según se conoció, la estrella del Bayern Munich llegó a la capital del Magdalena para conocer y disfrutar del lujoso apartamento que adquirió en el edificio Two Towers, en el sector de Bello Horizonte. pic.twitter.com/Z04X23gV8A— James Rodríguez Col (@drodriguezzfans) 24 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi