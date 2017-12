/ Ya se sabe cómo se llamaba el hombre que fue hallado muerto en la bahía de El Bosque. Sin embargo, aún queda un interrogante por resolver: ¿qué fue lo que llevó a la muerte a Libardo Arrieta Tovar?El cuerpo del hombre de 56 años ingresó como NN a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla el viernes, y ese mismo día en la tarde sus familiares lo reconocieron. Elkin Cabeza, sobrino de Libardo, contó que este vivía en el barrio Los Calamares junto a un hermano.Se había separado hace varios años de su esposa, unión que le dejó dos hijas. Pescar era el pasatiempo de Libardo, pero hace mucho no lo hacía. Por eso el jueves fue a casa de un primo a pedirle que lo acompañara, como lo hacía usualmente. Sin embargo, este le indicó que no podía porque debía trabajar.El hombre mayor decidió ir solo a pescar. Se fue al sector Manzanillo de El Bosque y allí alquiló una canoa y salió a hacer su faena en la bahía. Al ver que ya era de noche y no regresaba, sus familiares se preocuparon. Llamaron al primo con el que solía salir a pescar Libardo, pero este les explicó que no lo pudo acompañar.La angustia los abarcaba y fue el viernes, a la una de la tarde, cuando se enterraron de la tragedia. "Fuimos a El Bosque y allá nos dijeron que en la mañana -del viernes- encontraron un cadáver flotando en la bahía. Luego supimos que Libardo había alquilado una canoa y que era él a quien encontraron muerto. En Medicina Legal reconocimos el cuerpo, pero no sabemos por qué murió. A él le daban ataques de epilepsia, así que no sabemos si fue que le dio uno y cayó al agua, o si fue que por el mal tiempo la canoa en la que iba se volteó y se ahogó", indicó el sobrino de Arrieta Tovar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi