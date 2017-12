/ Luego de 4 meses de que James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaran su divorcio públicamente, fueron muchos los rumores que se generaron sobre las posibles razones de la separación, pero también las sospechas de que la ruptura solo fue una estrategia publicitaria. (Daniela Ospina confirma su divorcio de James Rodríguez)A raíz de esto, seguidores y medios no dudan en seguir muy de cerca las redes sociales de ambas celebridades con el fin de encontrar alguna evidencia que afirme que la pareja sigue junta.Este fin de semana fueron dos las fotos que dieron de qué hablar en la web. Una fue compartida por Daniela donde aparece con su hija Salomé en Munich y la otra fue publicada por James quien está sentado en una terraza, que al parecer es el mismo lugar donde está Ospina, pues se ven los mismos árboles y techos de las viviendas."Daniela, me alegra mucho saber que sigues con James", "Se ve que es el mismo lugar donde está James", "Qué lindo saber que están juntos", son algunos de los comentarios de seguidores.Cabe recordar que a pesar de que la pareja ya no está junta siguen siendo amigos y de vez en cuando viajan para estar cerca a su hija Salomé, lo que despierta los rumores de que el matrimonio no se ha acabado.Por otro lado, una fuente cercana a la empresaria reveló que "el divorcio es una farsa y que fue una estrategia para evitar que por la distancia la relación se deteriora . Además para aprovechar la presencia de los medios durante el lanzamiento de la nueva línea de ropa de Daniela".Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado, pero insisten en compartir fotos en sus redes disfrutando de los buenos momentos con su hija Salomé.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi