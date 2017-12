/ Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires como parte de la sociedad civil* en la que el tema de mi interés fue el comercio electrónico y los aspectos que éste incluye: derechos digitales y soberanía tecnológica. Para debatir sobre internet existe una serie de espacios, de los cuales el mayor es el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), que no tiene carácter vinculante, no es un espacio de toma de decisiones, y del que se desprenden otros foros del mismo carácter a nivel regional y nacional. Tuve también la oportunidad de asistir al Foro Mundial de Gobernanza de Internet que se llevó a cabo en Bolivia hace un mes.Menciono esto porque es inevitable hacer la comparación entre estos dos foros cuando se habla de temas críticos de internet . En la conferencia de la OMC los participantes son representantes de gobierno que se reúnen para establecer acuerdos vinculantes a los Estados; mientras que en el IGF se reúne una serie de actores (empresas, Estados, académicos, sociedad civil y agencias de cooperación) especializados en temas de internet para debatir sin carácter vinculante. En ambos eventos hubo representación boliviana este año.El resultado de este encuentro de la OMC no fue muy halagüeño para sus miembros, porque no se llegó a un acuerdo ministerial, hay divergencias en varios temas y en el que nos interesa, acerca del flujo transfronterizo de datos, los códigos fuente y la transparencia de algoritmos de los servicios de los Big tech (las cinco grandes empresas de internet Facebook , Amazon, Apple y Alí Babá). Sin embargo, se presentó un cronograma de trabajo en comercio electrónico que establece que los delegados seguirán trabajando estos temas y se reunirán tres veces hasta la siguiente conferencia ministerial en 2019.Mientras que en el IGF que se llevó a cabo en Ginebra hace pocos días después de la ministerial de la OMC, el énfasis del debate fue la instrumentalización de internet para la vigilancia y el control de los usuarios y el enrarecimiento de este espacio de debate público por las noticias falsas, trolls, discurso de odio y bots.Termino con dos reflexiones: i) no puedo decir que los temas del IGF sean los incorrectos (yo misma he escrito acerca de ellos en esta columna y considero que hay que debatirlos), pero ¿su agenda no debería estar más atenta de los espacios en los que se está realmente decidiendo el futuro del internet ? ii) Se requiere canales que nos permitan enterarnos de las posiciones que presenta Bolivia en estos espacios. (*) Agradezco a la Universidad de Pennsylvania-Annenberg School of Communication y a Public Citizen y Web Foundation por haber hecho posible mi participación en ese evento.* es ciberactivista y burócrata. blog: www. internet alaboliviana. word-press.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi