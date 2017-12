/ Los equipos de rescate recuperaron hoy los cadáveres de 36 de las 37 personas dadas por muertas tras quedar atrapadas en un incendio que se declaró el sábado en un centro comercial de la ciudad de Davao, situada a 954 kilómetros al sureste de Manila, en la isla de Mindanao.La alcaldesa de Davao, Sara Duterte, confirmó a la prensa la localización de los 36 cadáveres y que había informado a sus familiares, tras la celebración de una misa frente al centro comercial NCCC (New City Commercial Center), según la cadena de televisión GMA.El fuego se declaró el sábado por la mañana en la tercera planta del NCCC, en la que se vendían telas y mobiliario de madera y plástico, y seguía ardiendo a primera hora del domingo.Las autoridades dieron por desaparecidas a 37 personas, todas ellas trabajadores del centro telefónico de atención al cliente Research Now SSI que operaba las 24 horas del día en la última planta del edificio.El domingo, las autoridades dieron por muertos a los desaparecidos, después de que la Oficina de Protección de Incendios indicase a la Alcaldía que no había ninguna posibilidad de encontrarlas con vida.El mismo día, el consejero delegado de Research Now SSI, Gary S. Laben, confirmó en un comunicado que todos los desaparecidos eran empleados de su plantilla y ofreció sus condolencias a sus familiares.El ministro de Trabajo de Filipinas, Silvestre Bello, dijo que esperaba el resultado de la investigación sobre el origen del incendio para depurar responsabilidades en el caso de que el centro comercial hubiese violado las regulaciones de seguridad.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi