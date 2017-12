/ La puesta en escena del tradicional "boxing day" marca esta vez el inicio de la segunda vuelta de la Premier, la vigésima jornada de la competición, dominada con autoridad por el Manchester City, que afrontará su compromiso, sin embargo, el próximo miércoles.A excepción de este partido, con el duelo español en los banquillos entre Pep Guardiola, técnico de los 'citizens' y Rafael Benítez, preparador del Newcastle, fijado para el día 27, la gran mayoría de la sesión se jugará el martes 26. La penúltima jornada del año se completará definitivamente el jueves con el duelo londinense entre el Crystal Palace y el Arsenal.Es el boxing day uno de los días especiales en la competición inglesa. Mientras la mayoría de las ligas del Viejo Continente se detiene, la Premier intensifica su programa. El día 26 de diciembre es una fiesta del torneo, que ha absorbido para su fútbol una tradición gestada entre la nobleza y sus empleados en la Edad Media.Llega en martes, en esta ocasión, con ocho de los diez encuentros de la vigésima fecha y el camino despejado para que el Manchester City apunte a campeón. El equipo de Guardiola aventaja ya en trece puntos al Manchester United, segundo, y en dieciséis al tercero, el Chelsea. Más lejos están el Liverpool y el Tottenham y el Arsenal, a veinte y veintiuno, respectivamente.El segundo puesto es el objetivo inmediato al Manchester United y del Chelsea, que tropezaron en la anterior jornada en beneficio del City. El United recibe al Burnley. Los blues, al recién ascendido Brighton & Hove. El equipo de Mourinho aventaja en la clasificación en tres puntos al cuadro de Antonio Conte, rival del Barcelona en la Liga de Campeones.El Manchester United, que tiene como rival al Sevilla en la Liga de Campeones, recibe en Old Trafford al Burnley con la intención de reencontrarse con el triunfo tras el empate cosechado en el King Power ante el Leicester, que igualó en el tiempo añadido y frustró a los reds. Los visitantes acumulan dos partidos sin ganar. Igualaron sin goles en Brighton y cayeron con claridad ante el Tottenham el sábado.El Chelsea, por su parte, recupera a Álvaro Morata, sancionado pro acumulación de amonestaciones en la pasada sesión, para el duelo contra el Brighton & Hove alentado por los tres puntos logrados ante el Watford que enterraron la mala racha de siete choques sin vencer. El equipo de Antonio Conte espera que con el delantero español pueda reencontrar el gol que le faltó en Goodison Park ante el Everton, que acabó sin goles.Pero es el partido entre el Tottenham y el Southampton, el que pone en escena el boxing day. Harry Kane, que firmó un hat trick en Burnley, tiene el reto de convertirse en el máximo goleador del año. Acumula 53, uno menos que el argentino del Barcelona Leo Messi . La visita del Southampton, que no gana desde el pasado 26 de noviembre contra el Everton, es la última opción del 2017 para el internacional inglés.El conjunto de Mauricio Pochettino tiene como reto, además, dar caza al Liverpool, cuarto en la clasificación, a uno de distancia de los 'spurs'.El Liverpool, mientras, recibe al colista, el Swansea, que sumó un punto contra el Crystal Palace y apenas tiene margen de error.El cuadro de Jurgen Klopp no termina de salir del bache en el que entró hace un mes. Tres empates y un solo triunfo resumen sus últimos compromisos, que le han distanciado de la cima y han puesto en peligro su puesto de Liga de Campeones.Además, el Leicester, que tras la recuperación que mostró hace dos semanas ha bajado su nivel y acumula dos partidos sin ganar que le han distanciado de la zona europea de la clasificación, acude al campo del Watford, en plena crisis y con cuatro derrotas consecutivas.Todo lo contrario que el Everton, que ha logrado asentarse en el ecuador de la clasificación lejos de los agobios del inicio de curso. Visita al West Bromwich, penúltimo en la tabla, y que cayó ante el Stoke y el Manchester United en sus compromisos recientes.El boxing day se completa con el encuentro entre el recién ascendido Huddersfield y el Stoke City en el Kirklees Stadium. El cuadro local acumula cuatro de los últimos seis puntos en juego mientras que el conjunto que dirige Mark Hughes logró en la pasada jornada un triunfo contra el West Bromwich que rompió el trayecto de tres encuentros seguidos perdidos.El duelo de entrenadores españoles será el miércoles. Rafael Benítez recibe a Pep Guardiola. El Newcastle, de vuelta a la Premier, tomó aire en el campo del West Ham, donde ganó después de cuatro partidos seguidos perdidos. Las 'urracas', que arrancaron el curso con solvencia, se han complicado el panorama. Un punto de veintisiete en juego antes del partido en el Estadio de Londres llevaron al cuadro de Benítez a las proximidades de la zona de descenso.Todo lo contrario que el Manchester City que lleva diecisiete triunfos seguidos en la Premier. Dieciocho victorias y un empate resumen el transitar del conjunto de Pep Guardiola por la competición inglesa. El empate contra el Everton el pasado 21 de agosto fue el único que no pudo ganar el City.La primera jornada de la segunda vuelta echará el cierre el jueves, con el duelo londinense entre el Crystal Palace, amenazado por el descenso, y el Arsenal, que aspira a la cuarta plaza del Liverpool, pero salda con tres empates y un triunfo sus cuatro compromisos recientes en la Premier.