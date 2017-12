/ La respuesta a esta pregunta, que parece obvia, sin embargo, no lo es. Dependiendo del individuo hay dos respuestas posibles. Lo más probable es que se diga que para ganar plata y prosperar; válido. Pero para otros es para aprender, entender, ser más y mejor persona. Y unos pocos dirán, para lo uno y para lo otro.Lo cierto es que, como seres inteligentes desde la primera infancia manifestamos curiosidad, y una necesidad imperiosa de entender. No se extrañe, por ejemplo, si su niño rompe juguetes costosos simplemente para ver qué tienen por dentro. Y con la precocidad de la infancia actual, hasta hay quienes elaboran teorías: "lo que pasa abuelo es que cuando las niñitas crecemos, ya no nos divierten las muñecas", dice mi nieta cuando quiere un regalo diferente.Esa curiosidad y necesidad de entender no nos abandona nunca. Ya mayorcitos, preguntamos a quienes tienen más edad o mayor conocimiento que nosotros, sin renunciar a la racionalización de las respuestas. De ahí la lluvia de preguntas que tanto molesta a quienes no tenemos -me incluyo- las indicadas. En fin, el tema da para largo y golpea de frente a ciertos profesores que enseñan cosas, en lugar de orientar el aprendizaje.Con esto, no más he querido mostrar que estudiar es una condición y una necesidad humana. Y que, aunque en la sociedad capitalista hay una mercantilización de la enseñanza y del conocimiento aplicado, en lo más profundo, ni lo uno ni lo otro tiene precio: nadie se niega a enseñar (es placentero hacerlo); y es vergonzoso cobrar por lo que se sabe.Ante la imposibilidad de la enseñanza individualizada, como en la antigüedad entre la realeza, se organizaron escuelas y universidades para impartir conocimientos; y libros que guardan el conocimiento acumulado de nuestros antepasados. Hoy en día en las sociedades más modernas se entiende la educación como un derecho fundamental; y como tal debe ser gratuito, sin perjuicio de que quien quiera y pueda, recurra a la educación privada.De un tiempo acá el Estado comprendió que además de evaluar el aprendizaje, se requería evaluar a los profesores, e instituciones, e ideó una serie de pruebas, mediciones y certificaciones, que promovieran la excelencia en la educación. Entre ellas una muy poco efectiva, como la de, a partir del 2018, "otorgar" créditos y becas estudiantiles del ICETEX, solamente a estudiantes de universidades o programas "acreditados como de alta calidad" por Mineducación, que no son muchos.La Ley que lo establece así (Ley 1753 del 2015) tiene muchísimas cosas buenas, pero esta, en particular, afecta al estudiantado y a las instituciones que están trabajando por lograr esa acreditación. Creemos que se debe ampliar el plazo para empezar a exigir esta condición, y asesorar y ayudar a las instituciones y programas que aún no la han logrado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi