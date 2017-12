/ AFP / LUDOVIC MARIN Sus familiares y amistades han expresado su satisfacción por la pronta recuperación del artista, quien ha manifestado su intención de regresar a los escenarios tan pronto sea posible.Redacción Venezuela Al DíaPocos días después de someterse a una compleja cirugía para un doble trasplante de pulmón, el cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma, muestra grandes avances en su mejoría.Foto Cordon Press Un segundo comunicado publicado por su esposa e hija Génesis Rodríguez, indica que …”José Luis se encuentra en una franca y muy positiva recuperación, gracias a Dios, a sus oraciones, y al equipo humano que ha trabajado incansablemente para restablecer su salud, en este proceso que hemos asumido con positivismo y buena voluntad”.Segundo comunicado de El Puma – https://t.co/RIUhtjw1od pic.twitter.com/BpIU15V3VK— Ricardo Montaner (@montanertwiter) December 25, 2017Su amigo y también cantante, Ricardo Montaner, también compartió detalles de la salud del músico, aseverando que ya ha estado caminando y continúa con sus terapias respiratorias, habla con fluidez y su semblante mejora cada día. “Seguimos viendo de cerca un verdadero milagro…”Famosos comparten sus buenos deseos para Navidad Montaner ha tenido la oportunidad de visitar a El Puma tras la cirugía con la que trata su fibrosis pulmonar idiopática, patología que lo ha mantenido alejado de los escenarios y muy aquejado físicamente. Sin embargo, luego de recibir el doble trasplante de pulmón en el hospital Jackson Memorial de Miami , y en franca recuperación, el cantante habría asegurado querer regresar a la música.Sus hijas Lilibeth y Liliana Morillo se han sumado a las oraciones por la salud de su padre, pese a estar alejadas de él desde hace muchos años por no contar con buenas relaciones con su actual esposa.Estamos orando por ti a diario!… te declaro sano en el precioso nombre de Jesus y libre de todo mal… Dios te bendice papá…recupérate pronto! @lilianarodriguezmorillo @galileaa_ @elpumaoficialA post shared by Lilibeth Morillo (@soylilibethmorillo) on Dec 18, 2017 at 2:28pm PSTAUNQUE NO PUEDA ACERCARME ESTOY A TU LADO…. no me ves? No me escuchas?…..RECIBE ALIENTO DE VIDA EN EL NOMBRE DE JESHUA RAMASHIA TALITACUMI!!!!!!!!!!!A post shared by Liliana Rodriguez (@lilianarodriguezmorillo) on Dec 19, 2017 at 11:13am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi