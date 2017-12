/ El partido socialdemócrata Rusia Justa apoyó hoy la candidatura del presidente ruso, Vladímir Putin, que buscará la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018.Los delegados de la formación liderada por Serguéi Mirónov, antiguo presidente del Senado y firme aliado del líder ruso, apoyaron mayoritariamente la candidatura del jefe del Kremlin durante su congreso federal celebrado en Moscú.Una decena de miembros de Rusia Justa incluso entrarán a formar parte de la iniciativa popular que registrará esta semana la candidatura de Putin ante la Comisión Electoral Central.Mirónov, que participó en las presidenciales en 2004 y 2012, explicó poco antes de la votación que su partido decidió respaldar a Putin por "respeto a sus votantes"."Vamos a hablar claro y ser honestos, no tenemos previsto montar ante nuestros votantes un espectáculo con un final conocido de antemano y no participaremos en una carrera de falsos candidatos que luchan por un segundo puesto con el 5 % de los votos", dijo.Agregó que "actualmente en la política rusa no hay una alternativa digna a Putin, al que consideramos el mejor candidato a ese puesto".El partido del Kremlin, Rusia Unida, expresó el sábado su apoyo a la candidatura de Putin, que anunció hace dos semanas que se presentará como independiente.Según los analistas, Putin, de 65 años, será reelegido con un resultado histórico de más de dos tercios de los votos, lo que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2024.El líder de la oposición extraparlamentaria, Alexéi Navalni, que está inhabilitado por tener antecedentes penales, presentó de todas formas el domingo los documentos ante la comisión electoral, que se espera rechazará su candidatura.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi