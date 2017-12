/ Cuenta Tomás Celano, primer biógrafo de san Francisco de Asís, que en la cueva de Greccio se pusieron el burro y el buey por indicación de Francisco. Desde entonces, estos humildes animales forman parte de la representación de todos los pesebres.Pero este burro y este buey no son simple producto de la fantasía de Francisco. En Isaías 1,3 leemos estas palabras: "Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento".Los padres de la Iglesia, que fueron esos hombres que dieron testimonio de su fe y de la ortodoxia en el cristianismo posapostólico, vieron en estas palabras un presagio que apuntaba al nuevo pueblo de Dios. Todos los hombres, tanto judíos como paganos, eran incapaces de reconocer a Dios como su verdadero señor. Ahora, al encarnarse en ese niño de Belén, pueden reconocerlo mejor como su dueño y señor.Por eso, en las representaciones medievales de la Navidad, el burro y el buey tienen rostros casi humanos y se inclinan y se postran ante el niño como si entendieran todo el misterio que en Él se encierra y adoraran realmente a Dios. Un ejemplo de ello es la Natividad, de Sandro Botticelli.Ahondar en el misterio que celebraremos mañana 25 de diciembre, un Dios que se hace hombre, nos parece demasiado hermoso para que sea verdad.Ese niño es Dios. Por tanto, Dios no es un ser excelso y sublime al cual no podemos llegar. Es alguien cercano, a nuestro alcance. Alguien tan pequeño como nosotros. ¿Será esto verdad o es pura ilusión y fantasía de los hombres? ¿Qué actitudes debemos asumir frente al misterio de la encarnación?Nuestra primera actitud ante el misterio ha de ser siempre la adoración. Dejémonos penetrar el alma por la alegría de este Dios cercano y entrañable. Aunque lo entendamos tan poco, como el burro y el buey del pesebre, es verdad que Dios se hizo hombre. Es la verdad más decisiva para nosotros, la más auténtica, la última. La verdad más hermosa.Dios viene a nuestra vida sin armas. No pretende avasallarnos desde fuera, sino conquistarnos desde dentro, transformarnos desde el interior mismo de nuestra existencia.Una segunda actitud es reconocer que si hay algo capaz de desarmar la soberbia y el orgullo del hombre es la importancia y debilidad de un niño. Si aún podemos acoger el misterio de Dios en nosotros es porque se nos ofrece en la ternura de ese niño de Belén.Y una tercera actitud es no permitir que, una vez pasen las fiestas de Navidad, olvidemos al Dios niño y volvamos a invocar al Dios lejano y sublime, un Dios que parece no tener ya los rasgos de aquel que nació en un pesebre. Les deseo una feliz Navidad y un venturoso 2018.*Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de [email protected] Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi