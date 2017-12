/ Cortesía AFPLa Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha rechazado este lunes la candidatura presidencial del opositor Alexéi Navalni para competir con el actual presidente, Vladímir Putin, en los comicios que se celebran en marzo del 2018. AFPEl líder de la oposición extraparlamentaria, en libertad condicional tras haber sido sentenciado en un polémico caso de corrupción, había intentado registrarse como candidato, pese a que había sido advertido por la propia CEC de que no podía hacerlo.Alemán intenta suicidarse al chocar su carro contra sede del Partido Socialdemócrata Además, este fin de semana había convocado a sus partidarios en asambleas en 20 ciudades para que ejerciesen sus derechos y le propusieran como candidato independiente. Navalni ha asegurado que recurrirá la decisión y ha llamado a boicotear las elecciones.El rechazo de la candidatura ha sido acordado por unanimidad (12 votos a 0) y en la resolución se cita la controvertida condena a Navalni por malversación de fondos, por la cual fue sentenciado a cinco años de cárcel.Cortesía AFP El opositor ha declarado que la decisión tiene una motivación política y ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional, a pesar de ser consciente, dijo, “de que es parte de un mismo sistema”.A última hora del domingo Navalni alcanzó a entregar los documentos para su aspiración presidencial en la CEC, que les dio acuso de recibo. Al mismo tiempo, Yevgueni Shevchenko, representante de la CEC pidió a los periodistas que no confundieran a los electores equiparando la entrega de los documentos y el registro como candidato.“La CEC recibe para su examen los documentos de todo ciudadano que haya expresado su deseo de participar en las elecciones presidenciales, pero esto no significa que al hacerlo obtienen automáticamente la posibilidad de participar en ellas”, dijo.Solo después de estudiar detalladamente los documentos la CEC toma la decisión de registrar a la persona en cuestión como candidato o no, agregó Shevchenko. Navalni, por su parte advirtió, que si rechazan registrarlo toda la infraestructura de su campaña trabajará por boicotear los comicios de marzo. Y este domingo ha hecho ya ese llamamiento.Moscú: Autobús embiste contra una estación del metro y mata a cuatro transeúntes Las exigencias de la ley son diferentes para los aspirantes al Kremlin, dependiendo si son presentados por partidos con o sin representación parlamentaria: los primeros no necesitan recolectar firmas para registrar sus candidatos, mientras a los segundos se les exige un mínimo de 100.000. Los independientes tienen más dificultades: deben ser propuestos por una iniciativa popular –lo conseguido este domingo por Navalni- y presentar al menos 300.000 firmas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi