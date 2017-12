/ Las autoridades tratan de descifrar qué fue lo que desencadenó una discusión entre dos hombres que se conocían, que tuvo un desenlace fatal. La víctima del hecho fue Arón David Jiménez Medrano, a quien asesinaron de un balazo en la cabeza dentro de su propia casa, en el sector Camilo Torres del barrio Nelson Mandela.El joven tenía 25 años y vivía en la carrera 80B del mencionado sector. La felicidad de estar en su casa no le duró mucho, pues se conoció que hace apenas cinco días había salido de la Cárcel de Ternera, pues le concedieron el beneficio de detención domiciliaria tras un proceso penal por el delito de hurto agravado. Su mala hora ocurrió cerca de las 11 de la noche del viernes. Se dice que a esa hora llegó a su hogar un conocido.El joven lo dejó entrar, pero le estaba dando paso a la misma muerte. Comentan que Arón David empezó a hablar con el conocido, pero de un momento a otro empezaron a discutir, no se sabe por qué motivo. El tono fue subiendo y el acompañante de Jiménez Medrano, quien tenía puesto un suéter de color rojo, lo sorprendió sacando un arma de fuego. Y no la sacó para hacer amagos o intimidar.Su acción fue inmediata y su puntería perfecta. El sujeto apuntó y le dio un balazo en el entrecejo. Arón se desplomó de inmediato y el disparo alertó a los vecinos. El agresor salió de la casa de inmediato y huyó.Las autoridades fueron alertadas y a la víctima intentaron auxiliarla, pero ya no había qué hacer. El balazo que recibió le causó la muerte en el acto. Miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana llegaron al sitio y realizaron la inspección técnica del cuerpo del joven, que fue llevado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla. Jiménez Medrano deja un hijo y las indagaciones preliminares dejan ver que su agresor sería miembro de una banda delictiva denominada ‘los Ronda’ de Sucre.También se supo que efectivos de la Policía Metropolitana intentaron hablar con familiares de la víctima para conocer si este tenía amenazas por alguna situación, pero estos prefirieron no dar información. Ayer realizaban gestiones para reclamar el cuerpo de Arón en Medicina Legal.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi