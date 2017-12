El implante subdérmico es un dispositivo de plástico de aproximadamente 4 cm de longitud; colocado en el antebrazo de la mujer mediante una mínima incisión, que contiene progestágeno, una hormona que va liberándose continuamente en bajas dosis directamente en la sangre produciendo un efecto anticonceptivo prolongadoLO QUE DEBES SABER SI CONSIDERAS USAR EL IMPLANTE SUBDÉRMICOEste anticonceptivo tiene una efectividad de 99%, evita la ovulación, espesa el moco cervical y altera la mucosa uterina. Puede ser de una o dos varillas, esto dependerá del tiempo que se desee llevar el implante, ya que su duración puede ser de 3 o 5 años.¿CÓMO FUNCIONA?-Inhibe la ovulación.-Hace que la función endometrial se altere, haciendo que el endometrio no adquiera el tamaño normal que ocurre durante las diversas fases del ciclo menstrual.-Modifica el moco del cuello del útero haciéndolo más espeso, lo que dificulta el paso de los espermatozoides y su encuentro con el y el óvulo, por lo tanto, no habrá embarazo.¿CÓMO SE COLOCA?Los nuevos implantes vienen con un aplicador estéril y desechable. El tiempo estimado para colocarlo es de 30 segundos. El procedimiento es similar a una inyección. Debes acudir a un especialista para mayor precaución y no hacerlo por cuenta propia. Dependiendo de la persona puede requerir de anestesia local, pero suele no ser necesario, ya que es un dolor moderado.Lo recomendable es realizar una historia médica completa, incluyendo los antecedentes familiares. Medir la presión arterial y realizar un examen físico completo incluyendo un examen ginecológico con citología.¿CUÁL USAR?Existen dos tipos de implantes en el mercado el ImplanonNTX y Jadelle.Cual decidas usar dependerá del tiempo por el que quieras llevar el implante, puesto que el Jadelle tiene un periodo de 3 años y Implanon de 5 (si la persona tiene sobrepeso puede disminuir el tiempo).También son conocidos como implante transdérmico, subcutáneo, pelet o pellet.¿QUIENES PUEDEN USARLO?La mayoría de la mujer es que se encuentren en edad reproductiva y deseen evitar un embarazo.DATOS:-Su tamaño puede ser comparado con un fósforo.-La incisión es indolora.-Puede colocarse durante la lactancia.-La movilidad de las trompas de falopio puede contribuir a la eficacia del producto.-El efecto anticonceptivo de los implantes es reversible y cuando se dejan de usar, la fertilidad regresa rápidamente. -Tiene una eficacia de 99%.-Si pesas más de 70kg, la protección y efectividad puede disminuir.-La persona con el implante puede padecer los mismos efectos secundarios que con otros anticonceptivos, como irregularidad o ausencia del periodo, amenorrea, y dolores de cabeza.-No protege frente a enfermedades de transmisión sexual.-Al ser un método con largo período de tiempo disminuye el riesgo de olvido que puede suceder con métodos como la píldora, el parche semanal o un anillo mensual.Pero no te preocupes es reversible por lo que si deseas retirarlo eventual solo tomará de 3 a 5 minutos. Claro será un poco más difícil que ponerlo.Como desventaja la inserción del implante subdérmico puede conllevar algunos efectos secundarios como: acné, migrañas, aumento de peso, caída de cabello.Fuente: emede mujer

