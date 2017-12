Una de cada cuatro personas en el mundo fallece por trombosis, formación de coágulos de sangre potencialmente mortales en las arterias (trombosis arterial) o en las venas (trombosis venosa) que se pueden trasladar hacia un órgano y bloquear el torrente sanguíneo. Los también denominados trombos pueden provocar la trombosis venosa profunda (TVP), la embolia pulmonar, el infarto de miocardio y el ataque cerebrovascular. Todos los anteriores son datos de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que cobran particular interés al acercarse el Día Mundial de la Trombosis, el próximo 13 de octubre.La TVP ocurre cuando se forma un trombo, generalmente en las venas de la pierna, que impide el flujo de sangre y ocasiona dolor e inflamación. El coágulo se fragmenta y puede viajar hasta la arteria pulmonar, donde al obstruirla puede causar embolia pulmonar. Todos los años, se registran aproximadamente 10 millones de casos de Tromboembolia venosa (TEV) en el mundo, según cifras manejadas por el Movimiento Global del Día Mundial de la Trombosis.Conocer los factores de riesgo y asumir hábitos para la prevención?Si bien la trombosis es totalmente prevenible y tratable, es necesario sensibilizar a la población y destacar que puede ser más frecuente de lo que se piensa. Apenas un 8% de los venezolanos considera que los coágulos de sangre son amenazantes para la vida, según una encuesta realizada vía online por Bayer en 2014, la cual consideró 20 países del mundo incluyendo una data de mil personas en Venezuela . Entre los encuestados de 18 a 24 años de edad, a diferencia de los mayores de 55, siguen pensando que los accidentes de tránsito , el cáncer de mama o el SIDA representan un mayor riesgo para su vida que un coágulo de sangre?. Así lo señala la presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Maritza Durán. ?Entre las personas de 18 a 64 años de edad, el estudio reveló que 65% desconoce que estar en movimiento o hacer ejercicios puede ayudar en la prevención de la formación de coágulos?.Durán añadió que bastan 90 minutos de inmovilidad para que el flujo sanguíneo caiga en 50% y se aumenten las posibilidades de formar un coágulo de sangre en una extremidad superior o inferior, situación que puede ocasionar trombosis. La inmovilidad más el sedentarismo, el alcohol, los antecedentes familiares, el uso de tabaco y la obesidad son algunos factores de riesgo que pueden desarrollar el padecimiento.?Uno como médico recomienda el movimiento y la hidratación adecuados, sobre todo si estamos sentados durante muchas horas frente a la computadora, en la oficina o en viajes largos. En el caso de los pacientes hospitalizados, la inmovilidad por más de tres días también puede propiciar una trombosis, por eso uno pide que se muevan o que se les suministren medicamentos para prevenir una trombosis venosa profunda, eso se llama tromboprofilaxis?, señaló la especialista. ?El ejercicio es una buena acción preventiva que permite a la sangre fluir hacia arriba y no quedarse estacionada en los miembros inferiores?.Reconocer los síntomas puede salvar la vidaSegún el estudio mencionado, hay un desconocimiento en torno a los síntomas de la trombosis. Si bien la formación de coágulos sanguíneos afecta sin discriminar edad, raza y etnia, las mujer es son más proclives de desarrollar más coágulos de sangre pues están expuestas al embarazo, al uso de anticonceptivos y a la terapia de reemplazo hormonal, de acuerdo con Durán.Si una pierna se hincha, duele, presenta enrojecimiento y está caliente al tacto es imperativa la visita a un especialista de la salud, sobre todo si la persona ha estado hospitalizada o viene de un viaje largo. En el caso de la embolia pulmonar, los síntomas son dificultad para respirar sin causa aparente, frecuencia cardíaca rápida, dolor en el pecho, mareos o debilidad, y expectoración con sangre.#Muévete por tu saludConsiderar los factores de riesgo, asumir hábitos para la prevención y ?moverse? son la conclusión de la especialista para evitar una trombosis, mensaje que difunde la campaña conjunta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y Bayer, invitando a la población a tomar conciencia sobre esta patología. En el marco de este día mundial difundirán información relevante sobre el tema por sus redes sociales , usando las etiquetas #Muévete, #EsTiempoDeMoverse y #DíaMundialDeLaTrombosis.Algunos tips de la Campaña #Muévete son:a.- Actividad física regular: este hábito tiene muchos beneficios sobre el sistema cardiovascular y circulatorio.b.- No al cigarrillo: fumar favorece la formación de trombos arteriales y venosos. Sus tóxicos químicos se van situando en el torrente sanguíneo y reducen el oxígeno haciendo la sangre más espesa.c.- Peso adecuado: Las personas obesas tienen un riesgo más elevado de trombosis debido a la presión que tienen que soportar las venas de sus piernas.d.-. Pausas activas: la falta de movimiento en las piernas durante muchas horas de trabajo o de viaje, conduce a un enlentecimiento del flujo sanguíneo y por ende a aumentar el riesgo de la formación de coágulos.NP/Bayer

