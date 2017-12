Comparte con tu familia estos datos curiosos de la Navidad, como el origen del árbol en estas celebraciones.Esta época es la favorita de nuestros pequeños: además de los ansiados juguetes que traen Santa Claus y los Reyes Magos, la Navidad está llena de color, dulces y mucha alegría.Es una temporada propicia para que los consentidos de la casa despierten su curiosidad sobre los adornos, comidas y tradiciones que hay en estas fiestas. ¿Estás listo para saciar su curiosidad?Aquí te decimos algunas respuestas y datos curiosos sobre la Navidad:1.- Papá, ¿por qué hay un árbol dentro de la casa?Sin duda, poner el arbolito es uno de los momentos navideños favoritos de toda familia. Mientras sacan los colguijes, esferas y otros accesorios de las cajas, puedes contarles que el árbol de Navidad proviene de los antiguos germanos, que celebraban el comienzo del invierno decorando un roble y bailando a su alrededor. Tiempo después, los cristianos adoptaron esta tradición y cambiaron el roble por un pino, que representa el amor eterno de Dios.2.- Mamá, ¿por qué Santa Claus entra por la chimenea y me deja dulces en una bota?La explicación se remonta hasta la Edad Media, época en que vivió San Nicolás de Bari, un hombre muy piadoso que regaló todo su dinero a los pobres. Nicolás solía entrar por las chimeneas para dejarle dinero a los más necesitados sin que ellos se dieran cuenta; cuando no podía entrar de esta forma, les dejaba monedas dentro de las medias que dejabantendidas fuera de sus casas.3.- ¿Y por qué la Nochebuena se llama así?Esta flor es un orgullo mexicano, ya que es originaria de nuestro país; florece únicamente durante esta temporada, ya que necesita de un clima frío. Los primeros brotes indican que muy pronto llegará la Navidad y nos mantiene en víspera, es decir, en espera del nacimiento de Jesús. Su nombre proviene de la noche del 24 de diciembre, fecha en la que esperamos celebrar este acontecimiento.4.- ¿Qué son las posadas?Seguramente este año tus pequeños recibirán invitaciones a muchas posadas. Se trata de un recordatorio de la noche en que nació Jesús. Según la Biblia y la tradición, José y María no encontraban dónde alojarse, hasta que llegaron a un establo situado en Belén. En 1587, fray Diego de San Soria, propuso que anualmente se conmemorara este suceso durante 9 días (del 16 al 24 de diciembre). Estas celebraciones dieron paso para convivir con la familia y los amigos.5.- Y después de romper la piñata, ¿por qué me dan ?el aguinaldo??Aguinaldo es una palabra que viene del latín y significa ?en este año?; simboliza una recompensa por todo el trabajo que se ha hecho en ese periodo. Antes se acostumbraba que los niños fueran de casa en casa cantando villancicos, y como premio se les regalaban dulces. Después, esta tradición pasó a ser parte de las posadas, donde los niños reciben su aguinaldo después de romper la piñata.Así que ya sabes, si tus hijos te preguntan sobre la Navidad, ahora ya tienes más datos curiosos para compartir en familia. ¡A celebrar!padresehijos.com.mxImagen Pixabay

