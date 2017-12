Nada como un "plan de chicas" para ganar puntos con la suegra.Gigi Hadid  realmente ama a Zayn Malik , tanto que hace cualquier cosa para hacerlo sentir feliz a él y a su familia.En complicidad con su hermana Bella , la modelo "secuestró" a Trisha Malik , mamá de Zayn, para tener una tarde de chicas y, por supuesto, afianzar los lazos que las unen.En imágenes compartidas por ambas hermanas descubrimos que Gigi, Bella y Trisha asistieron al partido de hockey de los New York Rangers, en el Madison Square Garden. Un plan que definitivamente se sale de lo común, y nos encanta.Mira a Gigi con su suegra… ¡Tiernas!Instagram.com/GigiHadidAl evento también las acompañaron una amiga y su hermano, Anwar .Day 1s🌟ðŸ'›ðŸŒŸUna publicación compartida de 🦋 (@bellahadid) el Dic 19, 2017 at 6:54 PSTmy big littleUna publicación compartida de 🦋 (@bellahadid) el Dic 19, 2017 at 6:48 PSTE! Latino

