/ Para exigir justicia, para pedir una educación de calidad y para aclamar por mejoras laborales, miles de cartageneros salieron a la calles en lo corrido de este año a expresar su inconformidad y exigir soluciones por parte de Distrito o el Gobierno nacional.Por ello, ElUniversal.com.co realiza un recuento de las manifestaciones y movilizaciones más representativas de este año.1. M17En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (en inglés, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, IDAHOT) que se celebró el 17 de mayo, trasgresores y trasgresoras, activistas y otras organizaciones sociales realizaron una movilización desde Chambacú, cerca al Mall Plaza, hasta el Museo Histórico de Cartagena.La marcha del M17, que tuvo como lema "Este año lo paramos todo", buscó manifestarse contra todas las formas de discriminación, en especial hacia los ataques contra personas transgénero, transexuales y transformistas.(Lea aquí: Esta tarde gran marcha contra la homofobia en Cartagena )2. Servidores públicosPara mostrar su descontento por la supuesta falta de voluntad del Distrito para aumentar el salario, decenas de servidores públicos salieron a las calles, el 6 de junio.La marcha se inició, a las 7:30 de la mañana, en la Calle Larga, llegó al Concejo Distrital y terminó en la Plaza de la Aduana.(Lea aquí: Con marcha, servidores públicos vuelven a reclamar aumento salarial)3. FecodePor más de un mes, miles de profesores de Cartagena y municipios se unieron al paro nacional de educadores convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).Estos salieron a las calles en distintas ocasiones a exigir la culminación de los acuerdos del 2015, un incremento del salario y mejorar la atención de salud para el gremio. (Lea aquí: El largo camino del paro de maestros)4. Contra los peajesEn la tarde del pasado 13 de julio se cumplió la protesta organizada por taxistas y líderes de Junta de Acción Comunal en cercanías al peaje de Manga para exigir a la Alcaldía la recuperación de las vías "privatizadas" en Cartagena.La movilización que fue convocada a través de redes sociales , contó con la participación de unas 30 personas que con pancartas y consignas como "no más peajes" expresaron su malestar y descontento. (Lea aquí:Protesta: "No a los peajes internos en Cartagena" )De igual manera, el pasado 30 de noviembre, el movimiento ciudadano que busca eliminar los peajes internos realizó una nueva movilización para recoger firmas y lograr que se realice la consulta popular que definiría el futuro de este pago que se realiza Concesión Vial de Cartagena.(Lea aquí: Este jueves se realiza gran movilización contra los peajes en Cartagena)5. Comunidad de La Boquilla"Exigimos prontamente erradicar los expendios de droga", "No más atropellos en Marlinda" "Villa Gloria no se va", "el pueblo unido jamás será vencido". Con estos mensajes plasmados en carteleras, decenas de habitantes de La Boquilla, al norte de Cartagena, protestaron el pasado 20 de julio para exigirle al Distrito mayor inversión social en la población.La marcha se inició de manera pacífica en la Vía del Mar, siguió por La Bocana y terminó en la zona de playa, detrás del Hotel Las Américas.(Lea aquí: Con una marcha, habitantes de La Boquilla reclamaron inversión social)6. Pensionados de la PolicíaUn muñeco de trapo, vestido de policía dentro de una caja blanca, acompañado de la actuación de una mujer , que llora desconsolada, y varios hombres más, fue el símbolo de la marcha que emprendieron, el pasado 26 de julio, decenas de pensionados de la Policía, que se quejan por el mal servicio de salud.(Lea aquí: Pensionados de la Policía marchan por "mala" prestación del servicio de sanidad)7. Comunidad del SenaEl 1 de agosto, los compañeros, amigos y estudiantes de Gustavo Castro, instructor del Sena asesinado en un atraco, marcharon para pedir atención y medidas contundentes frente a la ola de inseguridad de la que son víctimas."Estamos haciendo esta marcha por la inseguridad reinante en Cartagena. Estamos reclamando seguridad y dejando nuestra voz de protesta por la muerte de nuestro compañero. Que los gobernantes se pellizquen y puedan trazar acciones contundentes contra la inseguridad", indicó en su momento, Jhonny Uparela Ospino, docente del Sena.La movilización partió desde la sede del Sena en los Cuatro Vientos y llegó llegará hasta el barrio Tacarigua donde residía Castro Cardenas.(Lea aquí: A un mes de la muerte de docente, comunidad del Sena sigue reclamando seguridad )8. Organizaciones sindicalesEl Movimiento Ciudadano por una Cartagena Digna y Segura, trabajadores y organizaciones sindicales se reunieron el pasado 4 de agosto para oponerse ante uno de los más grandes problemas de la ciudad: la corrupción.Bajo consignas como "en pie de lucha contra la corrupción", "no más inseguridad en Cartagena" y "para afuera los corruptos" los manifestantes exigieron una ciudad segura y a favor de la paz.La marcha inició desde el Castillo San Felipe hasta el Centro Histórico.(Lea aquí: Sindicatos marchan contra la corrupción e inseguridad en Cartagena)9. Trabajadores del HUCEl sindicato de trabajadores de la Ese Hospital Universitario del Caribe (HUC) se concentraron el pasado 11 de agosto en la sede del centro de salud para exigir garantías laborales. (Lea aquí: "Estamos frente a un panorama incierto": Trabajadores del HUC)10. Condutores de colectivos"Abajo la indiferencia y la falta de sentido humano que tiene Transcaribe", "los trabajadores de los colectivos también tenemos hijos, madres y familias que alimentar" y "no nos violen el derecho al trabajo digno y de calidad", fueron algunas de las consignas con las que el pasado 24 de agosto, aproximadamente 200 conductores de colectivos protestaron para exigir su derecho al trabajo.El gremio de estos conductores, que prestan el servicio informal de transporte en el barrio Torices y sectores aledaños, dejaron sus vehículos parqueados en la bomba Texaco del Castillo San Felipe, para marchar hasta la Alcaldía Mayor de Cartagena, en el Centro Histórico, y pedir que sus voces fueran escuchadas por el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek.(Lea aquí: Conductores de jeeps marchan para exponer sus peticiones ante el Alcalde)11. MototaxistasEste gremio fue el protagonista de distintas manifestaciones y protestas a lo largo del 2017. En ocasiones salieron a las calles, para afirmar que eran perseguidos por los agentes del Departamento de Tránsito y Transporte (DATT), quienes realizan controles en las vías principales e internas de los barrios de Cartagena.En otro momento marcharon por algunas calles de la ciudad para protestar en contra del decreto, que firmó el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek, el pasado 4 de septiembre, en el que se confirmó que la medida de pico y placa para motos continúa. Mototaxistas protestaron en Los Calamares en contra del pico y placaFinalmente el pasado 7 de noviembre, el gremio se concentró en las afueras del Patio Portal y realizó un recorrido por diferentes calles de la ciudad para protestar por la extensión, por un año más, del Decreto 1424 y la inclusión en el mismo del barrio Alto Bosque, sumando de esta manera ocho barrios en la ciudad donde los motorizado s no pueden circular con parrilleros. Estos son: Laguito, Castillogrande, Bocagrande, El Cabrero, Crespo, Centro, Manga y Alto Bosque.La marcha motorizada se tomó la Transversal 54 con rumbo hacia el mercado de donde se desvió hacia el Coliseo de Combate; allí finalizó.(Lea aquí: "El decreto que prohíbe el parrillero es absurdo": Líder de mototaxis)12. AviancaLa declaración de ilegalidad de la huelga de piloto s de Avianca por parte de un tribunal de Bogotá y el permiso de la Aeronáutica Civil para contratar extranjeros, generó gran indignación en las centrales obreras del país, que realizaron el pasado 12 de octubre una movilización a nivel nacional en apoyo a los huelguistas.En Cartagena, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb) encabezaron la jornada de protestas en dos puntos diferentes: uno con destino a aeropuerto y otro, el de profesores, hacia la Plaza de la Paz.(Lea aquí: Centrales obreras marchan en diferentes vías de Cartagena en apoyo a piloto s)13. Vecinos de La TroncalPor varios días de octubre, los moradores de los barrio Buenos Aires y La Troncal permanecieron en pie de lucha para impedir que la Policía Nacional hiciera efectiva la entrega del terreno donde funciona el parque de la comunidad a un ciudadano español que lo reclamó como propio tras haberlo adquirido hace cuatro años, presuntamente por $75 millones, en un remate bancario.(Lea aquí: Vecinos de La Troncal y Buenos Aires se enfrentan al Esmad en defensa del parque)14. Contra los abusos sexualesUna ola de abusos sexules a mujer es ocurrieron en Cartagena a finales de este año, por ello, decenas de personas salieron a las calles el pasado 24 de noviembre para rechazar una vez más todas las formas de violencia simbólica y material contra sus cuerpos."La indiferencia institucional y ciudadana está matando a las mujer es"; sostuvo una vocera de la Mesa de Mujeres de Cartagena y Bolívar, en medio de la manifestación. (Lea aquí: ¡No más violaciones y muertes! Mujeres marcharán contra la violencia de género)15. Asesinato de jóvenesLa muerte de Sergio Naranjo, Juan Camilo Martínez y Fabio Julio Teherán colmó la paciencia de los jóvenes cartageneros. Los tres murieron los primeros días de diciembre a causa de hechos violentos ocasionados por la intolerancia.Por eso, un grupo de jóvenes el pasado 10 de diciembre se tomaron la Plaza de la Paz con el fin de rechazar la violencia que está acabando con la juventud de la ciudad y exigir justicia a las autoridades. (Lea aquí: Cartagena se cansó de la muerte de sus jóvenes ¡Ni uno más!)‘Ni un joven más!, ¡Ni una mujer violentada más!, fueron las consignas de los que acudieron a lo que al parecer sería la última manifestación del 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi