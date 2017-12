El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, conversó en exclusiva con Globovisión y brindó detalles de las actividades que se realizarán en el municipio, al tiempo que se mostró esperanzado en la construcción de una mejor Venezuela Anunció que "en virtud de que la situación económica no es la que esperamos, hemos decorado de navidad en algunas plazas pero vamos a tener la fiesta de fin de año, la celebración del 31 de diciembre en la plaza Bolívar y no en la Altamira".¿La razón? Atender la petición de los vecinos, "quienes sienten que de este modo será un acto ?más de Chacao? y menos de la zona metropolitana. Llega gente de todos lados, por eso la gente prefiere ese lugar". El año pasado se hizo en plaza Altamira, y éste ?por un tema también presupuestario- se hará en la Bolívar.¿Qué va a encontrar quien llegue a la festividad?-Van a encontrar a un grupo importantísimo de vecinos. Vamos a tener parranda, vamos a tener gaitas y música en vivo. Vamos a estar todos allí, en un ambiente especialmente familiar.El grupo que acompañará la celebración…-Es un grupo bastante modesto. Tenemos aún pendientes algunos incrementos salariales y nos esforzamos para ponernos al día con los funcionarios. Por eso, no nos parece coherente hacer una fiesta grande sin tener presupuesto y debiéndoles a nuestros empleados."El país puede cambiar para mejor. Y tenemos la esperanza de que eso ocurra"Normalmente la Navidad es un tiempo de reencuentro, ¿qué les dice a quienes en un año cargado de conflictividad, se han quedado con un familiar menos o con alguien viviendo ahora en el extranjero?En Chacao ocurre mucho que cuando hacemos reuniones familiares y surge el tema, siempre es muy conmovedor confirmar que ya la mayoría de sus familiares no están en el país. Y es un momento de nostalgia, pero es un momento también adecuado para vivir la esperanza, porque estamos trabajando por un país mejor.¿Qué les dice como padre y como amigo, más allá de su condición de alcalde?Siempre les digo que no nos resignemos a cantar un cumpleaños, a recibir un año o a dar un ‘felizaño’ a través de un teléfono. Y que el país puede cambiar para mejor. Y tenemos la esperanza de que eso ocurra. Siempre desde la paz y del amor por Venezuela . Desde el reencuentro.Usted fue director integral de seguridad de Chacao y ahora asume formalmente como alcalde, con el reconocimiento además del sector oficial. ¿Cómo hará uso de esa circunstancia para responder a las demandas de seguridad que hay en Venezuela y también en ese sector del país?Nosotros decidimos en el Plan de Navidad Segura 2017 enfocarnos en mantener las entradas y salidas del municipio con protección policial.Adicionalmente, vamos a generar protección en todos los eventos religiosos y culturales que se realizarán en el municipio. Así como estar en las salidas de los centros comerciales y en las zonas del Metro, por ser los lugares donde hay mayor movimiento en estas fechas."No nos parece coherente hacer una fiesta grande sin tener presupuesto y debiéndoles a nuestros empleados" ¿Algo especial para las fechas centrales?Los días 31 y 24 (de diciembre) haremos un recorrido por los sectores populares. Estaremos con nuestros vecinos. Pero la verdad: no hay un cronograma formal de actividades, porque hay una situación económica complicada y no seríamos coherentes haciendo fiestas ostentosas, aún teniendo un problema económico dentro de la Alcaldía.Normalmente es la temporada de fuegos artificiales. Se establecen controles y se intensifica la prevención. ¿Es diferente en esta oportunidad?Siempre tenemos planes especiales de verificación del uso de fuegos artificiales. Pero este año no hemos tenido ni siquiera una denuncia porque, presumo, los costos de los mismos han hecho que no haya tantos en la calle como solíamos ver antes."Debemos mantener la esperanza, la fe. Se está haciendo un punto de encuentro donde la gente sienta que puede vivir la paz? Es lo que hace Chacao: reencontrarse"Van a ser unas navidades con recato y menos gastos?Sí, unas navidades en las que realmente lo que estamos las familias priorizando, incluso en Chacao, es el tema de las comidas y de lo más necesario. No se ve lo que se veía quizá antes: la gente salía mucho en las noches y tenía mucha actividad nocturna.El cardenal Jorge Urosa Savino llamó a superar la visión ?derrotista? de quienes dicen que no debe celebrarse la Navidad, pues debe entenderse ?dijo- como el triunfo de la luz sobre las tinieblas y de la vida sobre la muerte, porque lo que se celebra es el nacimiento del Niño Jesús. ¿Qué opina Gustavo Duque de esa visión?-Pienso exactamente lo mismo. Nosotros creemos que debemos mantener la esperanza, la fe. Se está haciendo un punto de encuentro, un punto donde la gente sienta que puede vivir la democracia, puede vivir la paz? Es lo que hace Chacao, que es reencontrarse entre vecinos, en tranquilidad, en paz y en un momento tan especial para la Navidad.Y para la familia?-Sí, principalmente por los chamos también. Los chamos no pueden perder y dejar de vivir ese momento tan especialGV

