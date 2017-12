/ Acá no valen las vanidades, los egos, las aspiraciones personales. Todas deben estar subordinadas al fin último de no elegir un nuevo gobierno del santismo y de la izquierda. Si se elige acá el continuismo, un gobierno de "transición", nos aguardará algo cada vez más parecido a los vecinos.¿Demagogia dirigida a asustar? Nada de eso. Basta mirar los hechos: desconocimiento del valor del voto y de las mayorías, manoseo grosero de la Constitución, subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, cooptación de las altas cortes, manipulación ideológica de la administración de justicia, impunidad para los cercanos y persecución política y judicial implacable de los contradictores, la mentira como discurso oficial, centralismo exacerbado y abuso del presupuesto como instrumento electoral y de presión a las autoridades departamentales y municipales, desmantelamiento doctrinal y operacional de las fuerzas militares, corrupción desbordada, enquistada en la estructura gubernamental y liderada desde la Presidencia, connivencia con el narcotráfico. Se dirá que hay diferencias, y es verdad, pero que en Venezuela lo descrito suceda en grado superlativo no significa que acá no ocurra. Los hechos muestran el tamaño de la crisis y de los riesgos.Así que si queremos frenar la "venezuelización" es indispensable ganar. Primero, las parlamentarias. Sea quien sea el próximo presidente, es fundamental que el mayor número de senadores y representantes esté comprometido con la República y con el libre mercado. O para gobernar o para hacer oposición, son indispensables.Después, las presidenciales. Y en ellas la clave serán las coaliciones. En un panorama de fragmentación aguda, no hay candidato ni partido capaz de ganar solo. Es indispensable una alianza. La coalición natural del centro a la derecha está en los que compartieron la gesta heroica del triunfo del No en el plebiscito. El Centro Democrático (CD), los ex presidentes Uribe y Pastrana, Marta Lucía Ramírez. Pero también Alejandro Ordóñez. Dejarlo por fuera sería un error imperdonable. Y sumamente costoso. Ordóñez, además, ha recogido sectores importantes de conservadores, de la reserva activa de la Fuerza Pública y de los grupos católicos y cristianos, sin los cuales el triunfo es improbable.El discurso de que la alianza es desequilibrada porque ni Pastrana, ni Marta Lucía, ni Ordóñez tienen partido ni fuerza parlamentaria olvida lo importante: primero, que el adversario no está adentro sino afuera: y, segundo, que sin ellos el CD es solo la más grande de las minorías. El CD sin coalición no tiene garantía siquiera de pasar a la segunda vuelta.De manera que la alianza no solo es deseable sino que es indispensable. Hay que trabajar con prudencia, respetar a sus líderes, tratarlos con cuidado, dar garantías a todos. Tener siempre presente el fin último, los más altos objetivos de la Patria.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi