Tienes las mismas aplicaciones que hace 6 meses, borras con regularidad tus imágenes y no sueles descargar música? y aún así, cada día tienes menos espacio de almacenamiento en tu iPhone ¿Por qué el iPhone tiene cada vez menos memoria? Bueno, pues la culpa de esto la tienen las aplicaciones que los usuarios de iPhone suelen descargar con más frecuencia. Acorde a un reporte liberado por Sensor Tower, el tamaño de las apps para iOS ha ido aumentando? ¡hasta en un 1,000% en sólo 4 años! Por ello, Apple cada vez saca un iPhone con más almacenamiento, pero parece que las apps crecen más rápido que la memoria interna de los dispositivos.En la actualidad, Apple dice que el tamaño máximo de una app para su sistema operativo móvil son 4GB; cuando en el pasado éstas no podían pasar de 2GB. En la tabla de Sensor Tower que se muestra a continuación, podrás ver que sí existe una relación entre el aumento de tamaño de las apps con el límite máximo permitido por Apple Otra razón de este alarmante aumento de GB en las apps es que cada vez añaden más funciones nuevas. Y estas, claro, vuelven la aplicación más y más pesadas.Así que no, no es tu imaginación. Efectivamente, el espacio de almacenamiento de tu iPhone cada vez se ve más rebasado; aunque no seas de esos que descargan todas las apps que se encuentran.Fayerwayer

