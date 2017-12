Elon Musk es uno de los visionarios de nuestra época, de hecho muchos lo llamamos el Tony Stark moderno y por algo es. Este hombre ha sabido estar al frente de innumerables empresas, y es hoy por hoy un referente en lo que respecta a innovaciones en inteligencia artificial, robótica y exploración del espacio exterior.Si bien en muchas ocasiones ha mencionado que la inteligencia artificial acabará con la humanidad si no se controla su desarrollo, hoy por hoy sigue apostando por ella, pues tiene los medios para controlar sus invenciones y avances.Respecto a ello, sabemos que en pasados días Elon Musk ha organizado una reunión privada en la que compartió con sus más cercanos allegados información sobre que Tesla está trabajando junto a un grupo selecto de ingenieros y doctores en inteligencia artificial en un hardware personalizado 100% dedicado a mejorar la inteligencia artificial.Jim Keller, una de sus manos derechas y vicepresidente de hardware de la compañia Tesla, es quien está desarrollando el hardware de inteligencia artificial, que según Elon Musk, será el ?mejor? que jamás se haya creado.El desarrollo de chips personalizados para inteligencia artificial le permitirá a Tesla avanzar de forma independiente respecto a sus competidores, personalizando cada paso y adaptando el hardware enteramente a sus necesidades en las etapas de desarrollo y producción.Esto significa que los días en que Tesla use Nvidia como proveedor de tecnología de hardware para sus coches están contados. De esta forma, ya no estarán atados a las limitaciones y precios de Nvidia, sino que podrán crear sus propios chips para que sus coches sean cada vez más inteligentes.Jim Keller anteriormente trabajó por años en AMD, donde tuvo tremendos logros en el campo de hardware de procesamiento de datos. Hoy acompaña a la persona más visionaria de la tierra, y de seguro de aquí a un par de años, harán que los coches 100% autónomos sean más seguros, inteligentes y optimizados que nunca.Tecnogamazine

