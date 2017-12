/ Imagen referencial Tanto como sus éxitos profesionales, la vida personal de los famosos es seguida por sus admiradores, en los momentos positivos y los no tanto. Este año, para el asombro de muchos, varias de las parejitas del mundo farandulero decidieron decir adiós a sus medias naranjas, algunos de manera menos polémica que otros.Redacción Venezuela Al Día2017 ha sido un año de muchas emociones, un “sube y baja” que nos traído noticias buena y no tantas como se quisieran. La farándula no escapa a los altibajos en especial por aquellos romances que llegaron a su fin:Kerly Ruiz y el “gurú” Irrael Gómez:En 2013, el irreverente publicista Irrael Gómez entregó la “roca” a la exmiss y animadora Kerly Ruiz, y aunque muchos no apostaron a la relación por considerar se trataba de un romance fugaz, rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas.Foto Archivo Tras el nacimiento de su hija Gail y dos años de matrimonio, en agosto de este año sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación amigable. “…mi hija es mi prioridad y su felicidad no tiene precio”, expresaba entonces la animadora al anunciar el fin de su relación con Gómez, quien en todo momento se refirió a su expareja como “una mujer maravillosa a la que honro por compartir parte de tu vida conmigo”.Pollo Brito y Ana María SimónLuego de que compartieran a través de las redes sociales cada uno de sus momentos, incluso el cantante dedicara a su entonces pareja una #InstaFotoNovela para detallar la historia de su romance, ambos aparecen por su lado, lo que ha avivado los rumores de un adiós luego de caso 10 años de relación.Foto Archivo El mensaje dedicado por la locutora y actriz al padre de su pequeña Micaela, a propósito de su cumpleaños, fue tomado por muchos como una verdadera despedida para ambos: …"celebro la vida a quien me ha hecho bien, celebro la de él, para que siempre pueda estar cerca de Micaela, de ella, del bien más grande que me pudo hacer en mi vida…". Ambos coincidieron en la celebración de Nochebuena alcanzado sus copas por su hija con el escrito “El amor después del amor…”, a lo que se sumaron las peticiones de los seguidores para que retomen su relación.Ariadna Gutiérrez y Gianlucca VacciFoto por aquí, baile por allá. Esta pareja captó la atención del público desde que aparecieran muy cariñosos en una playa de Miami luego de que el italiano terminara su noviazgo con la diseñadora Giorgia Gabriele. La exreina de belleza cedió a los encantos del italiano y poco después confirmó el romance que se apagó a los pocos meses cuando decidieran dejar de publicar fotografías juntos.Famosos comparten sus buenos deseos para Navidad La modelo, cuestionada por su vida romántica en una entrevista, aseguró que todo surgió de la amistad y que ambos tomaron la decisión de manera amistosa. “Era lo mejor para ambos”.Selena Gómez y The WeekndTras 10 meses de relación, la actual pareja de Justin Bieber y el cantante The Weeknd decidieron terminar el romance que cautivó los flashes en infinidad de alfombras rojas. La razón habría sido la ajetreada agenda profesional de ambos que los mantenía distantes, tanto que debieron terminar a través de una llamada vía telefónica, de acuerdo con varios medios. Aunque lejos de deprimirse o lamentarse, Gómez no lo pensó mucho para darle otra oportunidad a Bieber, con quien reinició su romance juvenil.2017 fue un año complejo para la joven cantante luego de someterse a un trasplante debido a su padecimiento de lupus pero al mismo tiempo pareciera terminar con algo de suerte en los profesional, al ser seleccionada como la Mujer del Año por la revista Billboard.Geraldine Bazán y Gabriel SotoPor ser una de las parejas más apreciadas de la farándula mexicana, la confirmación de la separación entristeció a muchos que no deseaban creer los rumores que por semanas ambos intentaron desestimar. “Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas”, expresó el actor a través de un comunicado.Entre lágrimas, la actriz y modelo, Bazán, aseguró estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras que su expareja, el galán Soto, ha debido salir al frente a los rumores de que el inminente divorcio se deba a una supuesta paternidad del hijo de la venezolana Marjorie de Sousa, con quien habría tenido más que una amistad.Foto TelemundoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi