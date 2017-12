?Uno trabaja para comer. El dinero no te alcanza ni para un par de medias?, afirmó una consumidora que se encontraba en Quinta CrespoNi las fiscalizaciones ni las amenazas a los comerciantes por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos impidieron que los precios de la carne de res y el pollo se dispararan en el lapso de mes y medio.El organismo reguló la carne entre 38.000 (lagarto con hueso, costilla y hueso rojo) y 80.000 bolívares (lomito), pero en 45 días aumentó 225%. El pasado 30 de octubre la poca carne que se conseguía en los mercados y carnicerías la vendían en 80.000 bolívares.Ayer el kilo de carne molida costaba 230.000 bolívares en El Valle, mientras que en el mercado municipal de Chacao el de bistec, molida, guisada y mechada estaba en 290.000 bolívares y el de lomito en 320.000 bolívares.En el mercado de Quinta Crespo no había. ?La carne desapareció desde que la regularon?, aseguró un comerciante.Lo único que pudo comprar Andrea López con lo que le depositaron en el bono alimentación fue un kilo de carne molida en 130.000 bolívares el sábado pasado. ?El dinero no me alcanza a pesar de que tengo dos trabajos?, dijo mientras recorría los pasillos de Quinta Crespo.La Sundde fijó el precio del pollo entre 24.500 bolívares (entero) y 26.500 bolívares (pechuga y muslo). En más de un mes el entero se disparó 257,5%. A finales de octubre costaba, en promedio, 40.000 bolívares, pero ayer lo vendían en 143.000 bolívares en Chacao.En una venta de pollos en Quinta Crespo vendieron 2 pollos enteros (3,840 kilos) por persona a precio regulado en 230.400 bolívares. El valor del kilo era de 60.000 bolívares, por encima del que estableció la Sundde. Consumidores que se encontraban en el sitio aseguraron que fue esta semana cuando lo aumentaron porque la semana pasada sí lo vendieron en 24.500 bolívares.?Eso lo hacen porque saben que uno cobra aguinaldos y bonos?, aseguró Francisca González. Ella logró comprar los 2 pollos enteros porque hizo la cola desde la noche del día anterior. Sin embargo, algunos no lograron llegar a los 500 números que repartieron.Un grupo de personas no pudo comprar las piezas a pesar de que llegaron a las 5:00 am de ayer. ?Tú lo que tienes que colocar en la noticia es que en Venezuela hay bachaqueo y abuso de autoridad?, dijo una persona que se encontraba muy alterada, al borde del llanto por la frustración y la impotencia.Otros consumidores que se encontraban con ella aseguraron que algunos vendieron sus números a bachaqueros. ?Cobraban 10.000 bolívares?, precisó una mujer . ?Pero el que sale fregado es uno quien necesita realmente comprar comida?, se lamentó.En un puesto en el mercado de Quinta Crespo tenían el pollo entero en 120.000 bolívares y el muslo a 130.000 bolívares. Un empleado señaló que la distribución del producto ha caído en los últimos meses. ?Antes recibíamos 30 cestas diarias, con 23 kilos cada una. Pero ahora recibimos 3 o 5 cestas?, apuntó.Por los elevados precios, Jesús Martínez come pata de pollo. El kilo está en 60.000 bolívares en este mercado municipal.?Uno trabaja para comer. El dinero no te alcanza ni para un par de medias?, lamentó una consumidora que se encontraba en Quinta Crespo. Agregó que también bajó su consumo de huevos: antes compraba tres cartones al mes pero ahora solo le alcanza para comprar uno.Tanto en el mercado de Chacao como en el de Quinta Crespo el medio cartón de huevos cuesta 110.000 bolívares. El de 30 unidades vale 220.000 bolívares, cuando hace un mes costaba 114.400 bolívares, es decir, un alza de 92%.EN

