Estaba angustiado y solo. Ms que nunca. Sin ningn miramiento, cada ao tachaba de mi libreta al amigo que deca alguna frase racista. Despreciaba a aquellos que ya slo soaban con un coche nuevo y vacaciones en el Club Mediterrneo. Olvidaba a todos los que jugaban a la lotera. Me gustaba la pesca y el silencio. Caminar por las colinas. Beber cassis fresco. Lagavulin, u Oban, por la noche, tarde. Hablaba poco. Tena opiniones sobre todo. La vida, la muerte. El Bien, el Mal. Estaba loco por el cine. Me apasionaba la msica. No lea ya las novelas de mis coetneos. Y, por encima de todo, me repugnaban los tibios, los blandos.**Yo era el ltimo. El honor de los supervivientes consiste en sobrevivir. En seguir en pie. Estar con vida era ser el ms fuerte.**Me mir como si me estuviera quedando con l. -Pero no es ust su novio? -Somos amigos, como t y yo. -Yo crea que se la tiraba. Casi le doy un bofetn. Hay palabras que me dan ganas de vomitar. sta particularmente. El placer pasa por el respeto. Empieza por las palabras. Siempre lo he credo as. -Yo no me tiro a las mujer es. Las amo… O al menos, lo intento.**Sabamos que acabaramos en la cama, y queramos retrasar el momento al mximo. Hasta que el deseo fuera ya insoportable. Porque, despus, la realidad nos atrapara otra vez. Yo volvera a ser poli y ella una prostituta.**Los amaneceres no son ms que el espejismo de la belleza del mundo. Cuando el mundo abre los ojos, la realidad recobra sus derechos. Y nos volvemos a encontrar con la porquera.**Por qu era tan difcil hacer un amigo despus de los cuarenta? Ser porque ya no tenemos sueos, tan slo aoranzas?**Me encontraba como todos los hombres que estn con un pie en los cincuenta. Preguntndome si la vida haba respondido a mis expectativas. Quera contestar que s. Y me quedaba poco tiempo para que ese s no fuera mentira.Más sobre s) Crdoba **La sensualidad de las vidas desesperadas. Slo los poetas pueden hablar as. Pero la poesa nunca ha dado respuesta a nada. Es testigo, eso es todo. De la desesperacin. De las vidas desesperadas.**Boxear no es solamente pegar. Es, antes de nada, aprender a recibir golpes. A encajar. Y que esos golpes hagan el menor dao posible. La vida no era ms que una sucesin de asaltos. Encajar, encajar. Aguantar, no tirar la toalla. Y pegar en el momento oportuno, en el lugar oportuno.**Tena ganas de largarme, de estar en mi barco, en alta mar. Mar y silencio. La humanidad entera se me sala por la boca. Este tipo de historias representaban la infinita mezquindad de la inmundicia humana. A gran escala, esto generaba las guerras, las masacres, los genocidios, el fanatismo, las dictaduras. Seguro que al primer hombre le dieron tanto por culo al venir al mundo que se le dispar el odio. Si Dios existe, somos todos hijos de puta.**No se puede vivir con odio. Boxear tampoco. Haba ciertas reglas. A menudo injustas. Muy a menudo. Pero respetarlas permita salvar el pellejo. Y en este jodido mundo, seguir vivo era, con todo, la cosa ms bella.[Ediciones Akal. Traduccin de Matilde Senz]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi