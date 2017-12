/ Sospecho que la mayora de los lectores, al igual que yo, crecimos aprendiendo a pensar en la historia como progreso.Pero en UR ( Unqualified Reservations ) no nos preocupamos por la tradicin. No aceptamos hechos dados, ni servimos ningn dolo. Au contraire" nos cagamos sobre ellos. (Cuenta con una nueva cosecha de amargas y perversas peroratas contra la democracia, prximamente.) As que vale la pena preguntar: Es la historia en realidad un relato de progreso? O solamente hemos sido programados a pensar que s, como buenos alumno-bots?La idea de decadencia, a la Spengler, no est de moda en estos das. Pero por supuesto, ha ocupado un lugar destacado en muchas culturas y civilizaciones, como la China clsica, la Repblica Romana, diversas tradiciones catlicas, etc, etc. Y como seala Deogolwulf, la fe universal en el progreso es evidencia a favor del declive, y no lo contrario.An as, tenemos televisores de alta definicin y discos duros de 500 gigas. Acaso Marco Porcio Catn tuvo cualquiera de estas finas comodidades? Las tena Oswald Spengler, para el caso? As que tal vez podamos burlarnos de ellos, despus de todo. Spengler era un nazi, Catn caminaba flanqueado por lictores empuando fasces. El pasado es oscuridad y supersticin. El futuro es fibra ptica e ilustracin universal.Ray Kurzweil, cuyos sintetizadores nos trajeron toda una era de death disco, y que es sin duda un hombre muy inteligente, ha llevado la idea de progreso al extremo, y predicho un evento que llama la Singularidad. En la singularidad, los ordenadores se vuelven tan inteligentes que se disean ellos mismos, lo que los hace an ms inteligentes que Kurzweil, y as ad infinitum. Kurzweil espera esto tan pronto como 2035.Yo no soy un Kurzweil, pero s una cosa o dos acerca de computadoras. No encuentro la Singularidad improbable en absoluto. Ciertamente, el progreso tcnico se acelera exponencialmente. Creo que 2035 es un poco pronto, pero no tengo sentimientos fuertes sobre el tema.Pero el progreso histrico" sea lo que sea esto" es otra cosa. La historia est llena de ruinas de civilizaciones que han fallado. Sin entrar en la trampa de la definicin de "progreso" o "decadencia", seguramente podemos estar de acuerdo en que Roma cay y Babilonia ya no existe. No cambiaron el nombre del Foro por el de Campo Vacuno por nada.La historia no es un experimento. No podemos separar el progreso (o decadencia) social, del progreso tcnico. Tenemos, sin embargo, imaginacin. Y podemos imaginarlos por separado.En los ltimos 200 aos, vemos un enorme progreso tcnico" la Revolucin Industrial. Claramente la punta de lanza de la Singularidad. Exponentes por todas partes. Exponentes pequeos, pero exponentes.Pero en 1776 Edward Gibbon escriba: "Por tanto, podemos convenir en la agradable conclusin que cada edad del mundo ha aumentado la verdadera riqueza, la felicidad, el conocimiento, y tal vez la virtud, de la raza humana y sigue hacindolo." (Haz clic en el enlace para ver el contexto.) Claramente, aqu el amigo tena una definicin de "progreso".Más sobre Mike Judge Rusia No crees que si Gibbon pudiera ver el estado del mundo en" digamos" 1976, no podra querer editar esa prediccin un poco? l, sin duda, mantendra sus afirmaciones sobre el conocimiento, probablemente tambin la riqueza, tal vez incluso la felicidad. Sin embargo, "La virtud?" Segn nuestra definicin, tal vez. Segn la suya ni en broma.Veinte aos despus de lo escrito por Gibbon, los jacobinos estaban haciendo cuero de pieles humanas. Lee el pasaje de Gibbon, que es justamente famoso. No hay presentimiento en absoluto de todas las barbaridades increbles que estallaran, no en Papua Nueva Guinea, sino en Francia, Alemania, Rusia y Amrica del Norte. (Europa puede haber perfeccionado la "guerra total", pero no la invent.)Ahora imagina la historia de los dos ltimos siglos con estas brutales guerras de democracia totalitaria, pero sin Revolucin Industrial. Um…O incluso olvida las guerras. Imagnate todos los cambios polticos, econmicos y culturales de la civilizacin occidental" el crecimiento explosivo del Estado centralizado, el ascenso de la clase criminal y la destruccin de la claridad jurdica, la desaparicin de la figura del aprendiz de destreza artesanal en las artes, la esclerosis Dilbertiana de la industria, el reemplazo de la guerra uniformada por los atentados suicidas, la colonizacin del primer Mundo por pueblos del Tercer Mundo, y sobre todo el tremendo estrechamiento mental que ha destruido cualquier tradicin intelectual que se atreva a desviarse un milmetro de la fe milenarista de los vencedores aliados, el catecismo moral de las incursiones Baedeker, un universalismo robtico cripto-cristiano, un desastre que an as se adorna con los nombres orwellianos de "diversidad", "derechos humanos" y "multiculturalismo", pero a nada se parece tanto como a la Iglesia Catlica de su inquisitorial y peor momento de catarsis y hogueras. Pero sin discos duros de 500 gigas o televisores de alta definicin.Llamemos a esto la "hiptesis dbil anti-singularidad"" la idea de que el progreso tcnico y el progreso social no estn correlacionados, e incluso pueden discurrir en direcciones opuestas.La hiptesis dbil anti-singularidad no implica que la Singularidad no suceder. Lo que significa es que el progreso tcnico ha compensado las tendencias decadentes la sociedad occidental. Tal vez en ausencia de Revolucin Industrial, hubiramos revivido la experiencia de la antigedad tarda, y jinetes uzbekos habran galopado a travs de las ruinas de Pars. Pero tenemos la mquina de vapor, los todo terrenos y televisores de alta definicin, y tendremos la Singularidad. La aceleracin tcnica exponencial ha roto el ciclo salvaje de la historia.Por desgracia, tambin hay una "hiptesis fuerte anti-singularidad". La hiptesis fuerte anti-singularidad sugiere que la coincidencia de los avances tcnicos y la descomposicin social no es, de hecho, una coincidencia. En realidad es un caso de causa y efecto.Es muy fcil que el progreso tcnico cause la decadencia social. La evolucin ha diseado a los seres humanos para competir en una variedad de ambientes brutalmente selectivos. Cuando los robots" o Ilotas" hacen todo el trabajo, Por qu molestarse? Podemos simplemente sentarnos en el sof, jugar XBox 360, fumar un poco de hierba y masturbarnos frenticamente. La idiocracia llama a la puerta.Si el progreso tcnico realmente causa la decadencia social y poltica, Mike Judge es un optimista. Qu sucede cuando la Singularidad realmente se acerca, pero no est aqu todava? Cuando la curva de la tecnologa es casi vertical, pero no tiende an a infinito? "La hostia, tron."Lo que la hiptesis fuerte anti-singularidad sugiere es que no hemos escapado el patrn cclico en absoluto. Lo que la hiptesis fuerte anti-singularidad sugiere es que no hemos escapado el patrón cclico en absoluto. Estamos justo en un empinado ciclo alcista sin precedentes. Los uzbekos todava pueden llegar a abrevar a sus caballos en el Sena" si an quedan uzbekos. O caballos, para el caso.