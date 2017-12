Los internos tenían secuestrada a la directora del recinto penitenciario y a cinco funcionarios más Carla Zaras, directora de la Comunidad Penitenciaria Fénix, y cinco funcionarios penitenciarios (tres masculinos y dos femeninas), fueron liberados, luego de estar en manos de los privados de libertad quienes iniciaron un motín a las 3.30 de la tarde del pasado lunes.Más de 50 horas duró la situación de secuestro en Fénix que culminó en horas de la tarde del miércoles . Las únicas peticiones de los reos eran el traslado para penales abiertos y el cese de los maltratos para sus compañeros.Según las exigencias de los presos del área de Reflexión o conocida también como la Torre de Aislamiento, señalados de liderar el motín de Fénix, fueron complacidos por el Estado.Se conoció que los mismos presos tendrían una lista de 250 privados de libertad que suministraron a las autoridades, estos serían los que van a ser trasladados para los penales que no tienen régimen penitenciario: Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, en el estado Carabobo.Se conoció que la directora estuvo con ellos en el área de Media, y ante el temor de que le ocurriera algo, ninguna autoridad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, había ingresado al penal, reseñó El Impulso.Una fuente muy ligada a los hechos indicó que a ella no la tocaron, no sufrió maltratos físicos, pero sí la amenazaron con acabar con su vida si no se daban los traslados.Existía una presunción por parte de las autoridades de que los reos poseían un explosivo, lo que sí sabían con certeza es que tenían en su poder el armamento de los custodios, así mismo estaban totalmente claros de que cargaban armas blancas con las que también pudieron atentar contra la vida de los funcionarios secuestrados en el recinto.Consecuencias del motínFamiliares de los presos de Fénix temen que al sacar a los 250 reos que estaban envueltos en el motín, posteriormente sean ?castigados? los que allí se quedan, porque tienen la experiencia de otras revueltas.Los internos del Centro Penitenciario David Viloria, ubicado a unos metros del penal en conflicto, también se vieron afectados porque les suspendieron las visitas con la excusa de evitar una reyerta, de igual forma se supo que las 80 mujer es de Fénix fueron pasadas a Uribana.Los custodios penitenciarios son otros de los que están pagando las consecuencias de este motín, pues esta semana comenzaba para algunos el permiso navideño.Relataron que tienen hasta dos meses corridos laborando y ahora les anunciaron que dicho permiso no lo tendrían, que quedarían redoblando las guardias hasta el 10 de enero del siguiente año, situación que ha causado bastante malestar entre los funcionarios.Mañana de zozobraEl miércoles, las áreas cercanas al penal amanecieron llenas de familiares. Se trataba de un grupo superior a las 100 personas, la mayoría mujer es quienes se tapaban del inclemente sol con sábanas, suéteres y franelas.En la zona no existe un árbol que pueda dar sombra, sentadas en la tierra, recostadas a un carro o a la orilla de la vía, allí se encontraban en zozobra porque no sabían de los suyos.Son pocas las familias residenciadas en Lara. Otras han llegado de San Cristóbal y Yaracuy, pero muchas se mantienen bajo comunicación vía telefónica con las mujer es de acá.Algunos reos que se pudieron comunicar en la madrugada comentaron a su familia que les cortaban la luz, el suministro de agua, el cual se estaba agotando y además no tenían alimentos.Sienten temor del destino de sus familiares, porque en horas de la noche un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) las retiró y ellas observaban cómo entraba y salía una camioneta tipo vans, blanca, al penal en donde montaban bolsas negras.También se observaba más movimiento dentro del penal que los días anteriores, había varias motos , dos camiones de la GNB y continuaban las unidades del CICPC y la de la Base de Secuestro de Lara.Cerca del mediodía un grupo grande de internos se subió una vez más al techo del área de Mínima de Fénix, algunos con uniformes amarillos, otros azules, con franelas y sábanas hacían señas a los familiares que allí estaban apostados. Ellos en cierto momento entonaron el himno nacional.Trascendió que en esta oportunidad los destrozos causados dentro del penal fueron mayores en las áreas del comedor, las salas de visitas, entre otras; así mismo se supo que quemaron las colchonetas y parte de la ropa, dejando a muchos de los internos que no se sumaron al motín hasta descalzos y desnudos.A las 12.26 del mediodía, salieron unas motos de la GNB y otros castrenses se acercaron a los familiares, mandaron a retirar los vehículos y las personas que estaban frente al penal, le dijeron que habría traslado.?Lo que están negociando es la vida de la directora por el traslado?, enfatizó el guardia, pero a la misma vez y a modo de provocación con los allí presentes les indicaban que pronto acabaría todo:?Ahora es que va a llegar la Navidad, cuando empiecen a sonar los cohetes de los buenos?, haciendo referencia posteriormente a que iban a ingresar al penal y seguido de esto vinieron más comentarios en donde vociferaban que los presos habrían quemado hasta las paredes, ?pero no importa, cuando entremos nosotros nos encargaremos de pintarla?, así continuaban los maltratos verbales contra los familiares, quienes expresan que en cada visita son víctimas de ello.Los reos, quienes miraban desde el techo, se agruparon en mayor cantidad al observar que los castrenses se acercaban a sus familiares, pero los funcionarios lograron alejar a los parientes a unos 10 metros de la entrada del penal.Justo en ese momento llegaron dos autobuses. Se conoció que alrededor de las 2.30 de la tarde llegaron al menos siete Encava más para un total de nueve autobuses.Los buses entraron al estacionamiento del recinto penitenciario y allí permanecían hasta el final de la tarde. Aunque los movían de un lado a otro, ninguno cruzó el portón para salir antes de las seis.Pacto en la tardeLa quietud en el lugar se mantuvo hasta las cinco de la tarde cuando entraron dos camionetas con funcionarios del Conas.Pocos minutos después, al techo del área de Mínima subieron dos funcionarios del Grupo de Repuesta Inmediata (GRI) del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y luego se les sumaron otros cuatro para recorrer la superficie y lanzar al suelo envases que habían dejado allí los reos mientras tenían el control, lo que significaba el restablecimiento del orden en el penal y el fin de la negociación a favor de los reclusos.Demoraron poco en la cima de la estructura y ya cuando bajaban llegó una docena de motos abordada cada una por dos funcionarios de GNB más una patrulla del mismo organismo, todos se quedaron en el estacionamiento.Con cada movimiento de los funcionarios las mujer es parientes de los prisioneros susurraban angustias, caminaban o lloraban.Ninguna tenía certeza de si los traslados en efecto se concretarían ni cuáles eran los nombres incluidos en la lista.Insistían en pernoctar nuevamente afuera de la cárcel si era necesario para despejar las dudas de si alguno de los suyos sería trasladado a un penal en otro estado.DLV

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Pope County Tribune Glenwood //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi