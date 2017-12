Diputado Ávila: El hambre no se va de vacaciones

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela , Omar Ávila, criticó que mientras la crisis económica y el hambre crece en Venezuela , la dirigencia política ?de lado y lado- se fueron de vacaciones hasta nuevo aviso.?La desconexión de los gobernantes con los problemas de la gente es tan grande, que mientras crece la crisis económica y se agrava la hambruna en Venezuela , la dirigencia se toma unos días para ?descansar?, mientras niños y ancianos mueren de desnutrición y la gente sigue hurgando la basura a ver si con suerte logra apaliar el estómago. La verdad es que el hambre no se va de vacaciones ni se puede tomar unos días de receso hasta enero?.A su juicio, la situación del país no está como para esperar a que pasen las ?fiestas? navideñas para luego continuar. ?Cada día la situación es peor, por eso busco de manera pública, dejar sentado que queremos debatir con Maduro y su combo la solución a los problemas de los venezolanos basándonos en la propuesta que llevamos a Miraflores recientemente?.En tal sentido recordó que envió una misiva al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro , donde exige la urgencia del caso y que no puede postergarse más las propuestas, acciones y soluciones inmediatas, más allá de lo político y enfocados en las necesidades de la población, como: un plan de emergencia dirigido a la obtención y distribución de alimentos, medicinas y equipos e insumos médicos; la Reforma del Banco Central de Venezuela , cumplir con su autonomía constitucional y equilibrar el sistema monetario; reactivación del aparato productivo nacional, recuperando a plenitud su capacidad instalada; medidas para evitar que se acelere la hiperinflación actual; recuperar la producción de PDVSA y revisar el endeudamiento; evaluación de la deuda externa e interna, pública y privada; reestructuración, refinanciamiento y demás neologismos.?Exijo que estos puntos sean considerados para sacar al país de la crisis en la que se encuentra inmerso, estoy seguro que con buena voluntad se logrará recuperar a la Venezuela que todos deseamos?. Concluyó Omar Ávila.NP

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Sun Newspapers //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi