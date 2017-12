Cerca de las 8:30 de la noche salió de la sede del Sebin, en El Helicoide, el ex Alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, luego de recibir medidas cautelares.Ramos agradeció a todo el pueblo de Barquisimeto, Lara y de Venezuela que puso todas sus oraciones, ?hoy se hizo realidad?.?Sé que es una medida sustitutiva pero no sé cuales son las condiciones. En todo caso soy libre de nuevo. Seguiré luchando por mi país. Un país donde haya libertad, es la lucha que siempre he hecho?, fueron las primeras palabras del ex alcalde de Iribarren.?Con mi cara siempre de frente, nunca he utilizado atajos para lograr que en Venezuela haya libertad. El próximo 14 de enero voy a cumplir mi promesa de caminar la Divina Pastora descalzo?El Impuls0

Sarkis Mohsen

Con información de: