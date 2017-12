/ El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó hoy que, con sus reformas, está haciendo "lo que había que hacer", construyendo "el país que soñamos, ese país donde valga la pena vivir, donde nuestros hijos y nietos puedan crecer y ser felices".Macri hizo esta reflexión en un mensaje de Navidad, difundido en soporte de audio a través de su canal en Telegram, en el que felicita estas fiestas a los argentinos y envía "un abrazo grande para todos"."Con Juliana queremos mandarles un beso enorme, desearles feliz Navidad y decirles que tuvimos un año donde todo nos cuesta pero vale la pena", afirma el mandatario."Estamos haciendo lo que había que hacer, estamos construyendo el país que soñamos, ese país donde valga la pena vivir, donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer y ser felices", añade.El mensaje empieza en un tono coloquial, en el que el presidente argentino comenta los regalos de Navidad que ha recibido y el mucho turrón que comió en Nochebuena."Hola, ¿cómo andan? Espero que hayan recibido algún regalito lindo; yo recibí ropa de deportes, me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado, me comí como medio kilo de turrón. Pero acá estoy queriéndoles mandar un cariño muy grande".Macri afrontó en las últimas semanas el periodo más crítico de sus dos años de mandato, debido a una reforma del sistema de pensiones que se aprobó entre actos de violencia y protestas en las calles.Asimismo, el Gobierno argentino está ultimando una reforma del sistema impositivo que ha suscitado el descontento de numerosos sectores productivos.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi