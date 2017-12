/ Para ningún venezolano es secreto que el país atraviesa una severa crisis económica, social y política, la cual afectó considerablemente las festividades decembrinas. Para medianamente paliar el asunto, el Gobierno habría prometido "bombos y platillos" a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), pero resultó otro cuento fantasioso del Gobierno para calmar las molestias de los ciudadanos.Redacción Venezuela Al DíaA raíz de esto en varias entidades del país se han generado protestas por parte de los ciudadanos, quienes han exigido a los alcaldes y gobernadores que den respuesta, pues entre las promesas del gobierno incluía una caja Clap con los productos navideños y un buen pedazo de pernil.A solo días de finalizar el año, los ciudadanos aún esperan las presuntas cajas prometidas y han salido a protestar a las calles para exigir respuestas inmediatas ya que no han visto "ni motivación" por parte de las alcaldías para solventar el asunto."Van presos" La gobernadora del estado Monagas , Yelitza Santaella en vez de responder con cordialidad a los ciudadanos de la entidad, que al igual que el resto del país están sufriendo los estragos de la crisis, amenazó a todo aquel que se atreva a salir a la calle por un pernil."No me ha llegado el pernil a Monagas y quien salga pa la calle a protestar va preso", fue el mensaje de hoy de la gobernadora de Monagas, Yelitza Santaella, a los chavistas pic.twitter.com/SVQ0d3PTw0— RADICAL7777 (@RADICAL7777) December 25, 2017Santaella se lavó las manos y aseguró que no le ha llegado el referido producto. "No me ha llegado el pernil a Monagas y quien salga para la calle a protestar va preso", fueron las presuntas declaraciones que habría dado la gobernadora.Yelitza Santaella: No ha llegado el pernil a #Monagas hermanos, no me sigan cerrando las calles porque ese no es el camino. Cuando llegue, tengan la seguridad que será para el pueblo. Estamos en una guerra económica, nos tienen bloqueados y por eso tenemos problemas con el alimento y por eso no ha llegado el pernil. Van a llegar los juguetes, mañana vamos a comenzar a distribuirlos en la comuna Santa Inés… ¡pero organizados! Todo al que le den algo, para que se lo reparta al pueblo y se lo coge, va a tener su castigo.A post shared by Yliana Missel (@dulcedelechoza) on Dec 21, 2017 at 8:57am PSTLa guerra por conseguir la famosa bolsa navideña se torna cada vez más fuerte ya que solo quedan días para culminar el año, y cientos de venezolanos no tienen las posibilidades de comprar todo lo que una mesa navideña requiere.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi