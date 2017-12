Algunos custodios dijeron a los liberados que tendrían libertad plena si abandonaban el país, informó el abogado Joel GraterolLos hermanos José y Alejandro Sánchez se sumaron a la lista de privadios de libertad por causas políticasLos activistas Andrea González, Betty Grossi y Dany Abreu, ganadores del último Premio Sájarov junto a parte de la oposición venezolana, salieron de prisión después de una recomendación de la Comisión de la Verdad de la asamblea constituyente, informó a Efe el abogado de estos, Joel Graterol.Los tres dejaron los calabozos de la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), más conocido como El Helicoide, cerca de las diez de la noche de la víspera de Nochebuena.Según Graterol, algunos custodios dijeron a los liberados que tendrían libertad plena si abandonaban el país.Con todo, el abogado explicó a Efe que la legislación venezolana no contempla el destierro, al tiempo que aclaró no haber visto el acta de excarcelación de sus defendidos."Ya veremos el martes, si el tribunal despacha", añadió.González, Grossi y Abreu poseen, además de la venezolana, la nacionalidad española, italiana y portuguesa, respectivamente.Familiares de González y Abreu rehusaron comentar a Efe sobre las condiciones de las liberaciones.Todos fueron detenidos en agosto de 2015, después de ser acusados por dos asesinos confesos de planear un atentado contra vida de la hija de Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo gobernante.La Comisión de la Verdad, creada por la asamblea constituyente, un órgano compuesto solo por afectos al oficialismo, también aconsejó al sistema de justicia del país la excarcelación de otras 77 personas, que la oposición venezolana considera presos de conciencia.Antes de la medianoche habían sido liberadas 37 personas, entre ellos 12 de los 14 policías de la capitalina municipalidad de Chacao presuntamente vinculados al asesinato del chavista Ricardo Durán, un periodista que fue director de prensa del Parlamento.También salió de la cárcel el opositor Alfredo Ramos, ex alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, en el centroccidente del país.El Premio Sájarov fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo para reconocer las acciones de defensa de los derechos humanos y las libertades, y su primer ganador fue el expresidente sudafricano Nelson Mandela.EFE

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Ocala Star Banner Ocala //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi