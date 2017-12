/ Esta columna se leerá el 24 de diciembre, cuando muchos niños estarán esperando las 12 de la noche para recibir los regalos del Niño Dios. En la tradición colombiana, cada uno de ellos debe hacerle una carta pidiéndole los regalos para que las entregas sean correctas. A lo mejor también la Navidad puede ser una buena ocasión para elevarle algunas peticiones al Niño Dios a ver si algunas obras regionales se hacen realidad.Por ejemplo, sería muy bueno que el Niño Dios le regale a Cartagena la protección costera, los drenajes pluviales o la recuperación de los canales. Hace poco la Alcaldía anunció que una primera etapa de las dos primeras se iniciarían pronto, probablemente la petición debería ser la feliz conclusión de esas obras.Ahora, si viajamos por las capitales de la región, se pueden identificar diferentes obras que siempre se encuentran en planeación. Por ejemplo, en Barranquilla llevan varias décadas hablando del canal de acceso al puerto y la navegabilidad sobre el río Magdalena. Lo sucedido recientemente con este proyecto no permite ser muy optimista sobre la concreción de esta obra. Tal vez por eso lo mejor es incluirla en la lista a ver si con ayuda divina se logra hacerla porque la terrenal no ha sido muy efectiva.En La Guajira se construyó la represa del Ranchería pero no sirve para proveer agua a las poblaciones de su área de influencia. Valdría la pena incluir en la carta que esta represa preste el servicio para el cuál fue creada. En Valledupar, por su parte, llevan casi 50 años hablando del embalse multipropósito de los Besotes, el cual permitiría atender las demandas del líquido en los periodos de sequía. También valdría la pena incluir este embalse en la carta a ver si los vallenatos ven hecho realidad este viejo anhelo en su territorio.En varias ciudades de la región una obra de siempre es el servicio de acueducto. Por ejemplo, en Santa Marta llevan varias décadas hablando de la necesidad de un servicio de agua adecuado. En Sincelejo y Riohacha, por mencionar algunos, también se planea construir o ampliar este servicio desde hace tiempo. A lo mejor incluir los acueductos o la mejor frecuencia en el servicio en la lista permitiría concluirlos.Como podrán apreciar, la carta al Niño Dios puede resultar muy ambiciosa en un periodo de escasez de recursos y regla fiscal. Probablemente hay que incluir en la carta la gestión de recursos propios y su buen uso en nuestros municipios, es posible que sea la mejor opción para lograr las obras deseadas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi