/ de oposiciones y contradicciones y la lucha de contrarios, produce los avances entre lo positivo y lo negativo, los explotados y explotadores, la corrupción y la honradez, entre la guerra y la paz, entre lo bueno y lo malo; no podría existir solamente un polo de las fuerzas porque estas contradicciones conforman la unidad. Por tanto luchar por la paz es luchar por la guerra; una no puede existir sin la otra.4. Yo digo que desear la paz y la felicidad es sólo repetir una frase que no es real. Los marxistas han dicho que el conflicto, la lucha perenne de contrarios, es la estructura de lo real, sin más. Tanto en lo individual como en lo social, el fenómeno humano está atravesado por un desgarramiento existencial. La imagen de un sujeto -individual o colectivo- armónico y feliz no es sino mitología. Una idea impuesta y acomodada socialmente.5. Es la realidad, la dimensión misma, el horizonte en el que lo humano es, y asume las más diversas formas. Recuerdo que Dostoievski, en alguna parte de su estrujante y violenta obra, defendía la guerra como arma de los explotados frente a sus verdugos. Seguramente Tolstoi, el escritor ruso de La guerra y la paz trató en 1865 el problema con mayor profundidad. La paz nunca ha existido, ni puede existir, sin la guerra. (24/XII/17)